“العقيل” يزور فرع الشؤون الإسلامية بنجران ويلتقي الدعاة ومديري المكاتب التعاونية

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زار فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، فرع الوزارة بمنطقة نجران، واستقبله فضيلة مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي.

تأتي زيارة الدكتور العقيل التفقدية للمنطقة بناءً على توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يحرص دائما على تطوير فروع الوزارة بمناطق المملكة من خلال تقديم برامج نوعية والتي تخدم الوطن والمواطن وفق رسالة المملكة الريادية.

والتقى الوكيل “العقيل” خلال الزيارة دعاة الوزارة بفرع الوزارة بمنطقة نجران، ومدراء المكاتب التعاونية للدعوة و الإرشاد و توعية الجاليات، ومدراء إدارات المساجد بالمحافظات التابعة للفرع.

استهل اللقاء بكلمة فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة نجران الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي حيث رحّب من خلالها الدكتور “العقيل” على تحمله السفر واللقاء بالعاملين في حقل الدعوة إلى الله تعالى من دعاة ومدراء المكاتب التعاونية وإدارات المساجد، مبينًا أهمية مثل هذا اللقاء للمناقشة والعمل على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين والدعوة إلى الله وفق منهج السلف الصالح.

وأضاف إلى أن هذه الزيارات التي تأتي بتوجيه واهتمام معالي الوزير “آل الشيخ” تؤكد حرصه بتلمس احتياجات الفروع وتوفير كل ما من شأنه تقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة وتحقق رؤية المملكة 2030.

عقب ذلك ألقى فضيلة وكيل الوزارة الدكتور محمد العقيل كلمة شكر الله تعالى على أن يسّر هذا اللقاء والزيارة لمنطقة نجران، ثم شكر معالي الوزير ” آل الشيخ” ومعالي نائبه على هذا التوجيه الكريم لزيارة المنطقة حرصا على تفقد أعمال الدعوة والدعاة والمكاتب التعاونية، وما يوليه معالي الوزير من عناية كبيرة بهذا الخصوص لما له من أثر ملموس في تحقيق رسالة الإسلام الخالدة رسالة الحق والرحمة والعدل والوسطية ونبذ التطرف والإرهاب.

وأشار “العقيل” إلى فضل أهمية الدعوة إلى الله تعالى وفق ما جاءت به تعاليم الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وبيان تعليم الناس أمور العقيدة الصحيحة، والتحذير من دعوات الفرقة والحزبية، ومن أرباب الفتن وأصحاب الدعوات الهدامة تأتي في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

وأجاب الدكتور العقيل تساؤلات الحضور من مديري المكاتب التعاونية وإدارات المساجد بالرد على كل النقاط المطروحة في خلال اللقاء من شرح موضح الحلول للعمل بها في في المستقبل.

ويشار إلى أن كل من هذه اللقاءات الثلاثة كان مستقلا، وكانت لقاءات شفافة طُرح فيها كل ما يهم الوزارة ومنسوبيها والمستفيدين من خدماتها من عموم المواطنين والمقيمين.

وفي ختام اللقاء شكر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للدعوة والإرشاد الدكتور محمد العقيل منسوبي فرع الوزارة بمنطقة نجران في مقدمتهم مدير الفرع على حسن الضيافة غير المستغربة منهم، سائلاً الله أن يوفقهم لتقديم المزيد في خدمة الدعوة.