تعليم نجران يحتفي بحصاد الإرشاد للعام الدراسي 1439ـ1440هـ

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بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني أقامت إدارة التوجيه والإرشاد حفل “حصاد الإرشاد ” لتكريم الفائزات بجائزة التميز السلوكي وتكريم بنات الشهداء ، وتكريم الطالبات المتفوقات في نتائج القدرات والمرشدات الطلابيات والطالبات المشاركات للعام الدراسي 1439/1440هـ .

وألقى مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور. محسن بن علي حكمي كلمة بهذه المناسبة تحدث فيها عن الطالبات المتميزات في القدرات وتمنى لهن التوفيق وذكر واجبنا نحو الوطن وطاعة ولاه أمرنا وأكد على تكريم طالباتنا بنات الشهداء الذين أدوا واجبهم الديني نحو الوطن وسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ، كما يتم تكريم المدارس المعززة للسلوك الإيجابي لما لهذا البرنامج من أهداف قيمة للرفع من القيم التربوية لمدارسنا ، وقدم شكره لإدارة التوجيه والإرشاد ولكل من حرص هذا العام على التميز في كافة النواحي التعليمية ، ونشيد بنشر ثقافة التميز في كافة الأنشطة الدراسية .

وقدمت مديرة التوجيه والإرشاد سلوى الحسني كلمة رحبت خلالها بالحضور وأسر شهداء الواجب وذكرت أن طالباتنا أمانة وهم نعمة عظيمة شرفنا بها الله تعالى ونحن اليوم نكرمهم لتميزهم وعطائهم المستمر الذي بات ملحوظ للجميع ونحمد الله أن طالباتنا وصلوا لهذا المستوى من التميز العلمي ، ونكرم بنات شهداء الواجب من طالباتنا فذويهم من بذلوا أرواحهم تضحية من أجل هذا الوطن .

كما تحدثت سفيرة سفراء الظفر جميلة الأحمري عن رحلة سفراء الظفر لمنطقة تبوك حيث بدأت الرحلة بكل سرور وانتهت بمسح الألم من صدور الأيتام ونيل الأجر بإذن الله لكل من سعى في إدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم ، وأشارت إلى عناية وزارة التعليم بأبناء الشهداء من كافة الاتجاهات ، شاكرين لها سعيها وتوجهها .

وتقدمت منسقة مشروع السلوك الإيجابي المشرفة نورة الغامدي بالشكر والامتنان للمدارس المفعلة لمشروع السلوك الإيجابي وقالت نخص بالشكر من تقدم منها للترشيح والدخول في الجائزة ، ومن ساهم في توعية وترشيح الطالبات لجائزة فئة الطالبة خالص تهانينا لمن حالفهم الفوز بالمراكز المتقدمة ، لقد عملتم فأبدعتم وكانت مثابرتكم سر نجاحكم نبارك هذه الصدارة وهذا التميز ونتمنى للجميع مزيدا من التقدم والإبداع وحظا أوفر لمن لم يحالفه الفوز ، ونقول لهم يكفيهم شرف المشاركة والاستفادة فبارك الله في اعمالكم وجهودكم .

وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات الإنشادية ومسيرة للطالبات المتفوقات وفي ختام الاحتفال تقدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتسليم الدروع والهدايا وشهادات الشكر للطالبات المتفوقات والمشاركات والمدارس المعززة للسلوك الإيجابي والمرشدات الطلابيات وبنات شهداء الواجب والطالبات المشاركات .