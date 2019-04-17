‏‫محافظ شرورة يفتتح مكتب تحقيق رؤية 2030 بإدارة تعليم شرورة

المناطق _ شروره

قام محافظ شرورة ابراهيم بن عاطف الشهري بزيارة خاصة لإدارة تعليم شرورة وكان في استقباله مدير التعليم بالمحافظة فهد بن صالح عقالا وعدد من منسوبي التعليم بالمحافظة حيث افتتح مكتب تحقيق رؤية2030 و مكتب خدمة المستفيدين والذي يهدف لتسهيل الخدمة لجميع منسوبي التعليم وطباعة بطاقات تعريفية لهم؛ بالاضافة لتدوين زوار الادارة واستقبال الشكاوي .

كما شارك محافظ شرورة في حضور مجلس لقاء أولياء أمور طلاب وطالبات مدارس تعليم شرورة وتم الاطلاع على آلية المجلس وما يهدف إليه .

وبعدها تم تكريم الداعم الرئيسي لمكتب خدمة المستفيدين الدكتور ابراهيم الحارثي مالك مدارس منابع المعرفة الاهلية ، كما كرم المشرفين التربوين الناقلين من إدارة تعليم شرورة إلى إدارات آخرى وهم الاستاذ حمد الكربي والاستاذ يحي العلوي والاستاذ محمد الوادعي .

وبعدها انتقل محافظ شرورة ومدير ادارة تعليم شرورة الى مبنى الشئون التعليمية والاقسام النسائية وتم افتتاح الاقسام النسائية والاطلاع على الاعمال والخدمات التي تقدم بالشؤون التعليمية للبنات .

من جهة قدم مدير التعليم بشرورة شكره وتقديره لمحافظ شرورة على زيارته وافتتاح اقسام الادارة وحضور مجلس اولياء الامور ، وبين أنه منذ صدور قرار معالي وزير التعليم لإنشاء إدارة تعليم شرورة والجميع يبذل الجهد لإكمال كل ما تحتاج له الادارة من الاقسام والإدارت من اجل خدمة اهالي المحافظة والارتقاء بتعليم شرورة إلى المراكز العليا، واليوم سعادة المحافظ يساهم معنا في استكمال وتجهيز إدارة التعليم وذلك في افتتاح مركز خدمة المستفيدين الذي سوف يخدم منسوبي تعليم المحافظة جميعاً وكافة مراجعي الادارة من الموطنين وكذلك افتتاح مكتب تحقيق الرؤية والذي يوكب رؤية التعليم ضمن اهداف وخطط ولي العهد لرؤية المملكة2030 ، وكذلك اكتمال وافتتاح الاقسام النسائية لتعليم شرورة.