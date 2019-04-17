أمانة الشرقية قصة نجاح في منتدى ميزانية 2020

المناطق _ الدمام

استعرض معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير قصة نجاح أمانة المنطقة الشرقية في مجال الاستدامة المالية، وتنمية الاستثمارات وتعزيز الايرادات، وذلك خلال استضافته صباح اليوم الأربعاء الموافق 12/08/1440هـ، في جلسة حوارية ضمن (منتدى ميزانية 2020) الذي تنظمه وزارة المالية ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم، في الرياض، بهدف تعزيز الشراكة والتمكين مع الجهات الحكومية.

وكشف معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير خلال الجلسة الحوارية عن الخطوات التي أتبعتها أمانة المنطقة الشرقية لتعزيز الايرادات والتنمية الاقتصادية وتطوير بيئة المنطقة الاستثمارية وذلك تحقيقا لرؤية المملكة التي تشجع الاستثمار والاقتصاد والاعتماد على العوائد الاستثمارية .

وأكد الجبير تحقيق أمانة المنطقة الشرقية قفزة استثمارية كبرى، خلال عملها في تطوير منظومة المنطقة الاستثمارية، وذلك باستحداث فرص استثمارية مبتكرة، وجاذبة.

وأوضح :” حققت أمانة المنطقة الشرقية نمواً في الايرادات بنسبة 51 بالمئة خلال العام المالي 2018 وذلك عقب اطلاق العديد من الحملات والمبادرات والبرامج بالشراكة مع المستثمرين لتعزيز تنمية الايرادات والاستدامة المالية والتي توجت بتصدرها أمانات المملكة في منظومة الاستثمارات وحصولها على العلامة الكاملة 20/20 في تقييم وزارة الشؤون البلدية والقروية.

كما كشف الجبير خلال الجلسة الحوارية عن اتجاه أمانة المنطقة الشرقية لتشجيع منهج التنمية والاستثمار وتطوير الاستثمارات والايرادات وذلك تحقيقا لما تحمله على عاتقها من مسؤوليات للمساهمة في تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030 ) والتي تعتمد على ثلاثة محاور تنافسية : مجتمع حيوي ، اقتصاد مزدهر ووطن طموح .

وأكد المهندس فهد الجبير أهمية التحول الرقمي في منظومة الاستثمارات، مشيرًا إلى تحول الخدمات الاستثمارية في الأمانة الى خدمات رقمية بنسبة كبيرة لافتًا إلى أنه تم الاستفادة منها في رفع الايرادات وخفض المديونيات وميكنة عمليات المتابعة وتطوير منظومة وآليات الاشعارات ورسائل التذكير والتنبيهات بالسداد.

وأضاف : كما أطلقت الأمانة العديد من الخدمات الإلكترونية التي من شأنها التسهيل على المستثمرين ورواد الأعمال انطلاقاً من مبدأ الشفافية من بينها تطبيق (استثماري) للأجهزة الذكية والذي يتضمن باقة خدمية متخصصة في الشأن الاستثماري .

وأشار الجبير إلى دور تعاون الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وحملات الامتثال الميدانية في تنمية استثمارات الأمانة كما دعا عموم المستثمرين ورواد الأعمال للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الأمانة.