احدث الأخبار

أمير منطقة الباحة يستقبل مدير جامعة الباحة ويتسلّم التقرير السنوي للجامعة
أبرز المواد
 ” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين
أبرز المواد
 جامعة فهد بن سلطان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية
منطقة تبوك
 تطبيق إكتروني يوفر فرص عمل للشباب السعودي
محليات
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية قصة نجاح في منتدى ميزانية 2020
المنطقة الشرقية
 مكافحة المخدرات بالباحة تحبط ترويج حبوب محظورة وكمية من الحشيش ومادة الشبو
أبرز المواد
 ‏‫محافظ شرورة يفتتح مكتب تحقيق رؤية 2030 بإدارة تعليم شرورة
منطقة نجران
 مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثاني بأبوظبي يسلّط الضوء على التنوّع الثقافي في العالم الإسلامي
أبرز المواد
 مدني الباحة ينفذ  فرضية على الطريق الدائري 
أبرز المواد
 رئيس وزراء العراق يصل إلى المملكة..لعقد اتفاقيات وإعادة فتح منافذ
أبرز المواد
 تعليم نجران يحتفي بحصاد الإرشاد للعام الدراسي 1439ـ1440هـ
أبرز المواد
أمير منطقة الباحة يستقبل مدير جامعة الباحة ويتسلّم التقرير السنوي للجامعة

أمير منطقة الباحة يستقبل مدير جامعة الباحة ويتسلّم التقرير السنوي للجامعة

أبرز المواد
” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين

” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين

أبرز المواد
جامعة فهد بن سلطان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية

جامعة فهد بن سلطان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية

منطقة تبوك
تطبيق إكتروني يوفر فرص عمل للشباب السعودي

تطبيق إكتروني يوفر فرص عمل للشباب السعودي

محليات

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=718243
جازان _ فضة عطيف
أستقبل الدكتور علاء بن عبدالله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد سانغ كيون لي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.
بهدف ترسيخ مبادى الاستثمار التجاري والصناعي بين البلدين و الاتفاق على تبادل الزيارات والمشاركة في الملتقيات الاستثمارية، ومناقشه سبل التعاون فيما يخص جذب الاستثمارات الكوريه بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وتم خلال اللقاء مناقشه مساهمة الشركات الكوريه في نقل التقنية للمملكة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2030 من خلال جلب المستثمرين الأجانب واعطاء فرص عمل السعودين لرفع كفاءات الطاقة والمنافسة نحو العالمية، كما تم اطلاعه على ما تقدمه الهيئه الملكيه بجازان بخدمات وحوافز للمستثمرين لعدد من الشركات الصناعيه في مجالات مختلفه تعمل في مدن الهيئه الملكيه للجبيل وينبع.
كما اطلع على الفرص الاستثمارية التي تقدمها الهيئه الملكيه بجازان لكافه المستثمرين، والتي تحضى بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للمستثمرين .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الباحة يستقبل مدير جامعة الباحة ويتسلّم التقرير السنوي للجامعة

أمير منطقة الباحة يستقبل مدير جامعة الباحة ويتسلّم التقرير السنوي للجامعة
” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين

” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين
مكافحة المخدرات بالباحة تحبط ترويج حبوب محظورة وكمية من الحشيش ومادة الشبو

مكافحة المخدرات بالباحة تحبط ترويج حبوب محظورة وكمية من الحشيش ومادة الشبو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*