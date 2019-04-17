الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية

جازان _ فضة عطيف

أستقبل الدكتور علاء بن عبدالله نصيف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان، القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة السيد سانغ كيون لي والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حالياً.بهدف ترسيخ مبادى الاستثمار التجاري والصناعي بين البلدين و الاتفاق على تبادل الزيارات والمشاركة في الملتقيات الاستثمارية، ومناقشه سبل التعاون فيما يخص جذب الاستثمارات الكوريه بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وتم خلال اللقاء مناقشه مساهمة الشركات الكوريه في نقل التقنية للمملكة وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2030 من خلال جلب المستثمرين الأجانب واعطاء فرص عمل السعودين لرفع كفاءات الطاقة والمنافسة نحو العالمية، كما تم اطلاعه على ما تقدمه الهيئه الملكيه بجازان بخدمات وحوافز للمستثمرين لعدد من الشركات الصناعيه في مجالات مختلفه تعمل في مدن الهيئه الملكيه للجبيل وينبع.

كما اطلع على الفرص الاستثمارية التي تقدمها الهيئه الملكيه بجازان لكافه المستثمرين، والتي تحضى بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للمستثمرين .