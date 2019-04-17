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جامعة فهد بن سلطان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية

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جامعة فهد بن سلطان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية

جامعة فهد بن سلطان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية
http://almnatiq.net/?p=718251
المناطق _ تبوك
شاركت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك, في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية و المقام في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة
10 – 13 / 4 / 2019م، و الذي هدف إلى إظهار جهود العلماء في اللغة العربية و استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصحيح اللغوي و تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
ومثّل الجامعة عميد شؤون الطلبة الدكتور سلمان بن سعود البلوي من خلال مشاركته بورقة بحثية بعنوان ” أدوات الشرط في سورة الإسراء دراسة نحوية دلالية ” إضافة إلى تكليف البلوي برئاسة إحدى ندوات المؤتمر.

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