جامعة فهد بن سلطان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية

المناطق _ تبوك

شاركت جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك, في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية و المقام في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة

10 – 13 / 4 / 2019م، و الذي هدف إلى إظهار جهود العلماء في اللغة العربية و استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصحيح اللغوي و تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

ومثّل الجامعة عميد شؤون الطلبة الدكتور سلمان بن سعود البلوي من خلال مشاركته بورقة بحثية بعنوان ” أدوات الشرط في سورة الإسراء دراسة نحوية دلالية ” إضافة إلى تكليف البلوي برئاسة إحدى ندوات المؤتمر.