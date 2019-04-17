احدث الأخبار

” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين
أبرز المواد
 جامعة فهد بن سلطان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية
منطقة تبوك
 تطبيق إكتروني يوفر فرص عمل للشباب السعودي
محليات
 الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية قصة نجاح في منتدى ميزانية 2020
المنطقة الشرقية
 مكافحة المخدرات بالباحة تحبط ترويج حبوب محظورة وكمية من الحشيش ومادة الشبو
أبرز المواد
 ‏‫محافظ شرورة يفتتح مكتب تحقيق رؤية 2030 بإدارة تعليم شرورة
منطقة نجران
 مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الثاني بأبوظبي يسلّط الضوء على التنوّع الثقافي في العالم الإسلامي
أبرز المواد
 مدني الباحة ينفذ  فرضية على الطريق الدائري 
أبرز المواد
 رئيس وزراء العراق يصل إلى المملكة..لعقد اتفاقيات وإعادة فتح منافذ
أبرز المواد
 تعليم نجران يحتفي بحصاد الإرشاد للعام الدراسي 1439ـ1440هـ
أبرز المواد
 بحضور نائب أمير مكة …توقيع اتفاقية تعاون بين موهبة والإدارة العامة للتعيلم
أبرز المواد
” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين

” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين

أبرز المواد
جامعة فهد بن سلطان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية

جامعة فهد بن سلطان تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للغة العربية

منطقة تبوك
تطبيق إكتروني يوفر فرص عمل للشباب السعودي

تطبيق إكتروني يوفر فرص عمل للشباب السعودي

محليات
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية

أبرز المواد

” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين

” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين
http://almnatiq.net/?p=718255
المناطق _ الرياض

استضافت الهيئة العامة للاستثمار بمقرها الرئيس بمدينة الرياض اليوم، وفد عراقي رفيع المستوى مكون من أكثر من 70 رجل أعمال عراقي يمثلون القطاع الخاص في جمهورية العراق الشقيقة، وذلك على هامش زيارة دولة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي حاليا إلى المملكة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أهم التطورات التي تشهدها المملكة في المجال الاستثماري والاقتصادي، وأوجه التعاون وسبل تشجيع القطاع الخاص في البلدين الصديقين، إذ قدم الفريق التنفيذي في الهيئة عرضاً عن رؤية المملكة 2030، تلا ذلك شرح موجز عن الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للشركات الراغبة في دخول السوق السعودية والاستثمار فيه، وإسهام القطاعات الواعدة في تنويع الاقتصاد، ودعم برنامج التحول الوطني 2020، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
من جانبه، ثمن معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار، رئيس اللجنة الاقتصادية والتجارية والتنموية في مجلس التنسيق السعودي العراقي المهندس إبراهيم العمر هذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز توجه قيادة البلدين نحو تنمية وتعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية، وبحث الفرص الاستثمارية الواعدة، والشراكات المميزة التي تخدم مصلحة الطرفين، وتعزز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مبيناً أن ما تشهده المملكة من تطورات متلاحقة ومتسارعة على صعيد تطوير البيئة الاستثمارية من خلال مراجعة الأنظمة والاجراءات القائمة والعمل على تحديثها يأتي في سياق الحراك الكبير الذي أوجدته رؤية المملكة 2030 لتعزز موقع المملكة على خارطة الاقتصاد الدولي كوجهة استثمارية رائدة عالميا.
الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة، التي تسهم في رفع قيمة التبادل التجاري، وتعكس استراتيجية تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين.

روابط ذات صلة

تطبيق إكتروني يوفر فرص عمل للشباب السعودي

تطبيق إكتروني يوفر فرص عمل للشباب السعودي
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكيه بجازان يستقبل القنصل العام لجمهورية كوريا الجنوبية
مكافحة المخدرات بالباحة تحبط ترويج حبوب محظورة وكمية من الحشيش ومادة الشبو

مكافحة المخدرات بالباحة تحبط ترويج حبوب محظورة وكمية من الحشيش ومادة الشبو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*