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أمير منطقة الباحة يستقبل مدير جامعة الباحة ويتسلّم التقرير السنوي للجامعة

أمير منطقة الباحة يستقبل مدير جامعة الباحة ويتسلّم التقرير السنوي للجامعة
http://almnatiq.net/?p=718258
أشاد صاحب السّمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بما تشهده جامعة الباحة من خطوات تطويريّة في المجال الأكاديمي، والعلمي، والبحثي، وخدمة المجتمع، إضافة إلى نجاحاتها المتواصلة في تحديث خطّطها الاستراتيجية، وتخصّصاتها النوعية؛ سعيًا نحو التّميز في تقديم مخرجات تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك بهدف الدّفع بعجلة التنمية الوطنية، ومواكبة رؤية المملكة 2030 الطّموحة.
جاء ذلك خلال استقبال سموه الكريم لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، بحضور أصحاب السّعادة وكلاء الجامعة، وتسلم سموه التقرير السنوي للجامعة، وذلك في مكتبه بديوان الإمارة.
عقب ذلك استمع سموه إلى شرحٍ مفصل من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين حول التقرير، وما تضمّنه من الإنجازات والتطوّرات والقفزات النوعيّة التي شهدتها الجامعة خلال العام الجامعي 1438- 1439هـ، وذلك من حيث كلياتها وبرامجها، وإحصائيات طلابها وطالباتها، وأعضاء هيئة التدريس والموظفين فيها، إضافةً إلى الأنشطة والخدمات الطلابيّة، فضلاً عن أعداد المبتعثين والمتدربين، والأنشطة العلميّة والبحثيّة لأعضاء هيئة التدريس، والمشاركات في المؤتمرات والندوات، وخدمة المجتمع، والشؤون المالية والإدارية والفنية، إلى جانب أبرز المشروعات المنجزة.
مشيرًا معاليه إلى أنّ الجامعة عملت على إعادة بناء وتحديث خطّتها الاستراتيجيّة، بالتزامن مع استحداث برامج نوعيّة ستسهم -بإذن الله- في خدمة وطننا الغالي عامة، ومنطقة الباحة خاصة، وذلك بتوجيه من قيادتنا الرشيدة -رعاها الله-، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة.
وفي نهاية اللقاء قدّم معالي مدير الجامعة نيابة عن منسوبي الجامعة شكره وتقديره لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته ورعايته لكل أبنائه وبناته من طلاب وطالبات الجامعة، وهو ما يجسّد اهتمام حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده –حفظهما الله– ودعمهما المتواصل للتعليم في كافة أنحاء الوطن.

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