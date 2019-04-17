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بلدي الباحة يطالب بإيجاد حلول سريعة لتنفيذ مشروع طريق (الغانم جدرة)

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بلدي الباحة يطالب بإيجاد حلول سريعة لتنفيذ مشروع طريق (الغانم جدرة)

بلدي الباحة يطالب بإيجاد حلول سريعة لتنفيذ مشروع طريق (الغانم جدرة)
http://almnatiq.net/?p=718261
المناطق _ الباحة
طالب المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة أمانة المنطقة بالاستعجال في إيجاد الحلول والبدائل الكفيلة للبدء في تنفيذ مشروع الطريق المحوري الرابط بين طريقي الملك عبدالعزيز وطريق الملك فهد ( طريق جدرة الغانم ) وكذلك إعداد ملف متكامل للمشاريع المحورية والتنموية مع دراساتها التفصيلية ليتم عرضها على الجهات المختصة، جاء ذلك في جلسته الأخيرة التي عقدها أمس بحضور نائب أمين المنطقة المهندس خالد بن أحمد الصائغ وجميع الأعضاء، واعتمدالمجلس فريق العمل لتحديد أولويات المشاريع البلدية المعتمدة في المخطط المحلي التفصيلي برئاسة رئيس المجلس الأستاذ أحمد آل هادي الزهراني وعدد من أعضاء المجلس، وأيد المجلس مقترح تقديم شكر وتقدير للأمانة ولإدارة الرقابة الصحية للجهود الواضحة في رفع مستوى النظافة في مدينة الباحة.

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