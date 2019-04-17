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جامعة تبوك تشارك في بحث علمي بمؤتمر الألم بأمريكا

جامعة تبوك تشارك في بحث علمي بمؤتمر الألم بأمريكا
http://almnatiq.net/?p=718272
المناطق _ تبوك
شاركت جامعة تبوك ممثلة مبتعثها للمرشح لنيل درجة الدكتوراه يوسف مشبب الشهري بملصق بحثي في مؤتمر جمعية الألم الأمريكية بمدينة ميلواكي الذي أقيم في الولايات المتحدة
الأمريكية.
وأوضح المختص في العلاج الطبيعي لأمراض العضلات والعظام يوسف مشبب الشهري أن المؤتمر يعقد بشكل سنوي ويتيح للباحثين تبادل الخبرات العلمية والبحثية في مجال الألم ويضم أحدث الأبحاث المنشورة في هذا الشأن وكيفية ترجمتها إلى الممارسة السريرية مشيرًا إلى أن المؤتمر اشتمل على سلسلة من المحاضرات وورش العمل وعرض لأحدث الوسائل التشخيصية والعلاجية للحالات المرضية ومسببات الألم.
وأضاف الشهري أن مشاركته كانت عبارة عن بحث علمي بعنوان “مقارنة التوازن الديناميكي بين البالغين الأصحاء ومرضى آلام أسفل الظهر المزمنة” وأظهرت نتائج البحث أن البالغين الذين يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة لديهم ضعف في التوازن الديناميكي مقارنةً مع البالغين الأصحاء وخلصت الدراسة إلى أن اختبار التوازن مفيد لتقييم اختلال التوازن في المرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر معربًا في نهاية حديثه عن شكره وتقديره لجامعة تبوك على الدعم المستمر للمبتعثين.

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