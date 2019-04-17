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مدير تعليم تبوك يرعى حفل نجاح أول دفعة لمدرسة الطفولة المبكرة في المملكة

مدير تعليم تبوك يرعى حفل نجاح أول دفعة لمدرسة الطفولة المبكرة في المملكة

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مدير تعليم تبوك يرعى حفل نجاح أول دفعة لمدرسة الطفولة المبكرة في المملكة

مدير تعليم تبوك يرعى حفل نجاح أول دفعة لمدرسة الطفولة المبكرة في المملكة
http://almnatiq.net/?p=718275
المناطق _ تبوك
رعى مدير عام ‫التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري صباح اليوم حفل نجاح أول دفعة من طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي في أول مدرسة للطفولة المبكرة في المملكة والملحقة بالروضة ال14 في تبوك والبالغ عددهم 44 طالباً وطالبة سينتقلون إلى الصف الثاني الابتدائي في ذات المدرسة العام الدراسي المقبل.
وقال مدير التعليم خلال رعايته الحفل: “تشرفت إدارة تعليم منطقة تبوك هذا العام بإطلاق أول مدرسة في مرحلة الطفولة المبكرة على مستوى المملكة بحضور مدير إدارة الطفولة المكبرة بالوزارة ندى إسماعيل، وتسعى إدارة تعليم تبوك بدعم الوزارة إلى تهيئة 20% من مدارس رياض الأطفال بأن تتحول لمدارس الطفولة المبكرة مع بداية العام الدراسي المقبل بإذن الله.
ولفت مدير التعليم إلى مؤشر رضا أولياء أمور الطلاب والطالبات المرتفع عن تجربة دمج مرحلة الطفولة المبكرة والإقبال المتزايد على طلب التحاق الأبناء والبنات بهذه المدرسة كونها تخضع لنموذج جديد ومتفرد من التعليم، وبإشراف معلمات مؤهلات مضيفاً ما رأيناه اليوم من مستوى طلاب وطالبات مبهر يؤكد لنا نجاح هذه التجربة قبل مرحلة التوسع المقبلة وأن مخرجات التعليم تتجه للتطوير بفضل الله ثم بحرص واهتمام معالي وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ في إطار الدعم اللامحدود الذي يحظى به التعليم في المملكة من القيادة الحكيمة، معرباً عن شكره لمديرة ومشرفات إدارة الطفولة المبكرة بتعليم تبوك وقائدة المدرسة ومعلماتها وكل من ساند هذه التجربة ودعمها.
وفي نهاية الحفل الذي تضمن عدداً من الفقرات كرّم مدير التعليم الجهات الداعمة وفي مقدمتهم قيادة المنطقة الشمالية الغربية والإدارات المساندة، وكرم الطلاب وأولياء أمورهم والكادرين الإداري والتعليمي في المدرسة.
وحضر الحفل المساعد للشؤون التعليمية (بنين) ماجد القعير والمساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان ومديرة إدارة الطفولة المبكرة مرفت الثمالي وقائدة مدرسة الطفولة المبكرة هند الغامدي ومعلمات المدرسة وكادرها الإداري وجمع من منسوبي التعليم في المنطقة.

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