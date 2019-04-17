نائب أمير مكة يتفقد مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد

تفقد نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، والذي سيتم تشغيله‫ ‬بالكامل قبل نهاية العام الحالي 2019م.

ورافق الأمير بدر بن سلطان في الجولة مساعد وزير النقل عبدالهادي المنصوري ومدير عام المطار عصام بن فؤاد نور وعدد من مسؤولي المطار.

وتجول نائب أمير منطقة مكة في أجزاء المشروع ومنها صالات المغادرة والقدوم، التي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو 810.000 متر مربع، كما اطلع سموه على عرض مصور عن الخطة التشغيلية لتحويل الرحلات إلى المطار الجديد (الصالة رقم 1) والتي بلغت حتى الان 20 وجهة داخلية، وقد بلغ إجمالي عدد الرحلات منذ افتتاح مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد 5218 رحلة، فيما بلغ عدد الركاب 542.672 راكبًا، وعدد الحقائب 184.508 حقائب، فيما يتوقع بعد اكتمال الوجهات الداخلية وعددها 24 وجهة داخلية، أن يصل عدد الركاب 147.184 راكبًا وعدد الحقائب 50746 حقيبة، وعدد الرحلات 1158 رحلة اسبوعياً.

وخلال الجولة، ‏زار نائب أمير مكة ⁧غرفة المراقبة ب‫المطار‬ والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية، كما تسلم سموه بطاقة صعود الطائرة من كاونتر الصالات،

‏و يضم مجمع صالات السفر بالمطار 220 كاونتراً لإنهاء إجراءات السفر و80 كاونتراً للخدمة الذاتية للركاب.

من جهته أشاد مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي ، بالدعم والاهتمام الكبير الذي يحظى به مطار المؤسس من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله – ، لتطوير منظومة النقل الجوي بالمملكة العربية السعودية ، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، على دعمهما المستمر والدائم لمشروع المطار الجديد ، منوهاً بالدعم اللامحدود من معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والذي يتابع لحظة بلحظة الخطة الانتقال التشغيلية للمطار الجديد ويسعى لحل كل العقبات التي تواجه خطط التشغيل في المطار الجديد والذي سيسهم في خدمة ضيوف الرحمن ، وتقديم أقصى ما يمكن من الاهتمام والرعاية لهم خاصة أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعد البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين.

الجديد ذكره أن المطار الجديد يحوي فندقاً مكون من ثلاثة طوابق ويحوي 120 غرف و81 مصلى ونظام متطور لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره 34 كم ومساحات خضراء داخل الصالات تقدر بـ 18 الف مترمربع، كما تميزت تصاميم المطار الجديد وتقنياته بعناصر معمارية مستوحاة من بيئة المملكة بشكل عام, وبيئة جدة التاريخية بشكل خاص.