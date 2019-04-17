خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي يعقدان جلسة مباحثات رسمية

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عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة في الرياض اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال المباحثات حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.

من جانبه، أعرب دولة رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة المملكة، مؤكداً اهتمام بلاده بتطوير مجالات التعاون الثنائي بين المملكة والعراق.

كما تم خلال المباحثات استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه الشراكة الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

حضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، ومعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

كما حضرها من الجانب العراقي، معالي وزير النفط الأستاذ ثامر الغضبان، ومعالي وزير المالية الدكتور فؤاد محمد حسين، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ محمد علي الحكيم، ومعالي وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، ومعالي وزير التجارة الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي عبدالوهاب السهيل، ومعالي وزير الزراعة الدكتور صالح حسين الحسني، ومعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض العبيدي، ومعالي وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري، ومعالي وزير الكهرباء الدكتور لؤي حميد الخطيب، ومعالي وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي المالكي، ومدير مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء محمد الهاشم، ورئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور مهدي محسن العلاق، ومستشار دولة رئيس الوزراء حميد الغزي، ورئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي رؤوف الأعرجي، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة قحطان الجنابي.