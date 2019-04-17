القنصل الأمريكي في المملكة يزور الغرفة التجارية بتبوك

المناطق _ تبوك

استقبلت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في المملكة راين كليها والوفد المرافق معه الذي يزور المنطقة حالياً حيث كان باستقباله رئيس مجلس إدارة الغرفة سعيد على عواض العسيري .

وفي بداية اللقاء رحب “العسري” بالقنصل العام والوفد المرفق معه مثمناً له زيارته للغرفة ومؤكداً ان الزيارة تأتي في إطار الصداقة و الشراكة القائمة بين البلدين.

ومن جانبه قدم القنصل العام الأمريكي شكره للغرفة التجارية ممثلة برئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام على حسن الاستقبال مؤكدا أن زيارته تأتي من خلال الشراكة القائمة بين البلدين والتواصل الدائم مع الغرف التجارية مبيناً ان القنصلية العامة بالمملكة تسعى دائماً لتقديم التسهيلات التجارية وعقد المؤتمرات واللقاءات بين رجال الاعمال بالجانبين .

كما التقى القنصل العام “راين”بعدد من رجال الأعمال بالمنطقة وتم مناقشة اهم المواضيع التجارية والفرص الاستثمارية كما تم خلال اللقاء الاجابة عن بعض الاستفسارات الهامة بهذا الخصوص. وفي نهاية اللقاء قُدم رئيس مجلس إدارة الغرفة درع تذكاري للقنصل العام بمناسبة زيارة للغرفة .