رئيس المجلس يجتمع مع المختصين بأمانة عسير

المناطق _ عسير

اجتمع رئيس المجلس البلدي لواء محمد بن بريق اليوم الاربعاء 12 / 8 / 1440

بمكتبه بمقر المجلس مع مساعد امين منطقة عسير د. سعود ابوشايقه ومدير عام الرخص بالنيابة م. ابراهيم منيع ومدير ادارة الرقابه الفنية محمد الخيري

وذلك لدراسة الشكوى المقدمة من اهالي حى الوصايف بأبها حيث اتفق المجتمعون على اجراء دراسه وافيه على المخططات مدار الشكوى وتطبيق المعايير النظاميه والعمل على تنفيذها .