أكثر من 1300 مستفيد من 6 حملات توعوية نفذتها طالبات الإعلام والإتصال بجامعة الملك خالد

المناطق _ عسير

نفذ قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد، ست حملات توعوية، استفاد منها أكثر من 1300 مستفيدًا، وذلك بهدف توعية المجتمع بعدد من المشكلات والحقوق.

وتُعد هذه الحملات جزءًا من مشاريع تخرج طالبات القسم تخصص – مسار اتصال استراتيجي – للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1439/1440هـ، بإشراف من مشرفة قسم الإعلام والاتصال بالجامعة نورة عامر.

حيث نفذت الطالبة ريم سالم الفيفي – مسار اتصال استراتيجي – حمله توعوية حول تأثير مشاهير المحتوى غير الجيد على المراهقين تحت شعار “لا تصنع فاشلا”، وتم خلالها إعداد منشورات وبرشورات توعوية وفيديو جرافيك يسلط الضوء على هذه المشكلة بحضور أخصائية نفسية للتوعية والإرشاد، وهدفت الحملة إلى التعريف بهذه المشكلة وأسباب انتشارها وذكر النتائج السلبية الناجمة وإيضاح الحلول المناسبة لمعالجتها.

فيما نفذت الطالبة هدى عسيري حملة توعوية عن اكتئاب الأنثى بعنوان (أفصحي عن ما بداخلك) للتوعية باكتئاب ما بعد الولادة، وذلك للتوعية بهذا المرض وأعراضه وأسبابه وطرق العلاج منه، بحضور أخصائيتين نفسيتين.

وشاركت الطالبة أزهار القحطاني بحملة توعوية أخرى عن “السلوك التوكيدي في بيئة العمل” حملت شعار “قوِّ ذاتك” هدفت إلى خلق بيئة عمل صحية، وتوعية الموظف بحقوقه، وإيضاح وسائل مقاومة ضغوط العمل، والتخلص من المشاعر السلبية، والتعريف بالسلوك التوكيدي، وقد نفذت الحملة بالتعاون مع أخصائية نفسية وفرع وزارة العمل بالمنطقة.

ونفذت الطالبة سارة الربيعي حملة توعوية تربوية بعنوان حقوق المتطوعين تحت شعار “كُن متطوعًا واعيًا” لطالبات قسم الإعلام والاتصال في جامعة الملك خالد، وهدفت الحملة إلى خلق بيئة تطوعية واعية والسعي للاهتمام بالكوادر التطوعية ورفع مستوى الوعي المعرفي والفكري نحو بعض الحقوق. ومحاولة وضع أنظمة وقوانين رسمية متبعة داخل بيئة العمل التطوعي، وتأسيس منصة إلكترونيه رسمية لضم المتطوعين والمتطوعات والفرق التنظيمية والتطوعية في منطقة عسير، وقد تم تأسيسها وانطلقت فعليا بتنفيذ عدد من الورش التطوعية.

وأطلقت الطالبة رهف مبارك حملة توعوية بعنوان “ازرعها” تهتم بالتشجير في منطقة عسير والقضاء على التشوه البصري وتركز على شجرة الجاكرندا لاقتراب موسمها، وهدفت الحملة إلى زيادة الغطاء النباتي في منطقة عسير من خلال زراعة الأشجار المحلية وشجر الجاكرندا خاصة، والقضاء على التشوه البصري وزرع الأشجار وتكثيف الرقعة الخضراء، والمحافظة على النباتات المحلية وتشجيع زرعها، وتم توزيع 50 شتلة من شتلات جاكرندا، و15 شتلة من السدر، و15 شتلة من السرو.

كما نفذت طالبة الإعلام والاتصال سميرة فهد آل زهيان حملة لتوعية المرأة السعودية بحقوقها القانونية بعنوان “سر قوتك”، استضافت خلالها المستشار القانوني محمد عوض آل فيّة والمحامية معالي القحطاني، وذلك لاستقبال كافة الاستشارات القانونية بشكل مجاني، وتم استقبال 32 استشارة قانونية.