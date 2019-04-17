الشامان تدشن شعاع رؤية وطن بتبوك

الشامان تدشن شعاع رؤية وطن بتبوك

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الشامان تدشن شعاع رؤية وطن بتبوك

الشامان تدشن شعاع رؤية وطن بتبوك
http://almnatiq.net/?p=718331
تبوك - نوفا العنزي
دشنت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك  الأستاذة نجلاء الشامان صباح اليوم معرض إدارة الإشراف التربوي (بنات)بعنوان “شعاع رؤية وطن “والذي شاركت خلاله أقسام إدارة الإشراف المتنوعة بعدد من الأركان التعريفية والتثقيفية لزوار المعرض .
من جانبها أوضحت الأستاذة عناية القبلي مديرة الإشراف التربوي أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي تدعم تحقيق أهداف خطة إدارة الإشراف التربوي وإطلاع الزوار على أحدث التجارب الإشرافية والتي تميزت في تنفيذها هذا العام
وقد ثمنت المساعدة للشؤون التعليمية  جهود كل من ساهم بإخراج المعرض بهذه الصورة الرائعة .

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