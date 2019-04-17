احدث الأخبار

عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 الأهلي يقيل المدرب فوساتي وتعيين يوسف عنبر خلفا له
أبرز المواد
 طالبة دراسات عليا بجامعة الجوف ضمن أفضل 300 مشارك في معرض مايكروسوفت لتبادل الخبرات
منطقة الجوف
 تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات
منطقة الجوف
 نائب أمير الجوف يكرم رجال الدفاع المدني بدومة الجندل منقذي الوافد
منطقة الجوف
 أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات لرئاسة عدد من بلديات المنطقة
منطقة الرياض
 المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 بالرياض
أبرز المواد
 بقرار من وزير الصحة.. إنشاء لجنة استشارية لمشروع شركة الصحة القابضة
أبرز المواد
 “سكني” يطلق خدمة “الحجز الالكتروني” لأكثر من 135 ألف وحدة سكنية في مشاريعه
أبرز المواد
 فريق تقييم الحوادث يستعرض بعض التقاير بشأن الإدعاءات بحق قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات تمرين كاسح 2 بين القوات البرية الملكية السعودية والباكستانية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي يشهدان التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي البلدين
أبرز المواد
عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة

عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة

أبرز المواد
الأهلي يقيل المدرب فوساتي وتعيين يوسف عنبر خلفا له

الأهلي يقيل المدرب فوساتي وتعيين يوسف عنبر خلفا له

أبرز المواد
طالبة دراسات عليا بجامعة الجوف ضمن أفضل 300 مشارك في معرض مايكروسوفت لتبادل الخبرات

طالبة دراسات عليا بجامعة الجوف ضمن أفضل 300 مشارك في معرض مايكروسوفت لتبادل الخبرات

منطقة الجوف
تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات

تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات

منطقة الجوف

“سكني” يطلق خدمة “الحجز الالكتروني” لأكثر من 135 ألف وحدة سكنية في مشاريعه

“سكني” يطلق خدمة “الحجز الالكتروني” لأكثر من 135 ألف وحدة سكنية في مشاريعه
http://almnatiq.net/?p=718363
المناطق - واس

أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان خدمة الحجز الإلكتروني للمشاريع السكنية التي يشرف عليها، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل المشروع واستكمال إجراءات الحجز إلكترونياً دون الحاجة لزيارة موقع المبيعات، كما تتضمن الخدمة الحصول على عرض سعر مقدم من المؤسسة التمويلية.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وأتمتة وإتاحة ميزة جديدة للمستفيدين الراغبين في التملك دون الحاجة لزيارة مكاتب المبيعات، مؤكداً أن الإجراءات التقليدية المتمثلة في زيارة مواقع المشاريع ستكون متاحة أيضاَ.
وبيّن “سكني” أن الحجز الإلكتروني للمشاريع يتيح العديد من المميزات بخطوات سريعة وسهلة، حيث يمكن للمستفيد استعراض المشاريع السكنية ومعرفة تفاصيلها ومواقعها وأنواع مواد البناء والتشطيبات المستخدمة، وفي حال رغبة المستفيد استكمال الحجز إلكترونياً يمكنه حجز الوحدة السكنية التي يرغب فيها، ومعرفة نسبة الدعم السكني والتمويل المستحق وطباعة عرض السعر المبدئي عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى موقع المشروع أو مقر المبيعات، مفيداً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود البرنامج في الاستفادة من أحدث التقنيات لخدمة المستفيدين وتسهيل رحلة التملك.
وأشار البرنامج إلى أنه يمكن استعراض جميع المشاريع السكنية التي يشرف عليها “سكني” من خلال زيارة موقع البرنامج واختيار أيقونة “نظام الحجز الإلكتروني” أو الدخول عبر الرابط المباشر https://rep.sakani.housing.sa، حيث يمكن للمستفيد بعد إكمال إجراءات التسجيل تصفح أكثر من 100 مشروع سكني، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، وتضم أكثر من 135 ألف وحدة سكنية.
وكان برنامج “سكني” أعلن منذ إطلاقه مطلع عام 2017 عن إتاحة العديد من الخيارات السكنية والتمويلية للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، حيث تم الإعلان عن تخصيص أكثر من 300 ألف وحدة سكنية، وما يتجاوز 200 ألف أرض مجانية في جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى الإعلان عن أسماء 285 ألف مستفيد من صندوق التنمية العقارية.
يذكر أن برنامج “سكني” يتيح للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، هذا بالإضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

روابط ذات صلة

عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة

عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة
الأهلي يقيل المدرب فوساتي وتعيين يوسف عنبر خلفا له

الأهلي يقيل المدرب فوساتي وتعيين يوسف عنبر خلفا له
المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 بالرياض

المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*