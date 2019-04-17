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بقرار من وزير الصحة.. إنشاء لجنة استشارية لمشروع شركة الصحة القابضة

بقرار من وزير الصحة.. إنشاء لجنة استشارية لمشروع شركة الصحة القابضة
http://almnatiq.net/?p=718366
المناطق - الرياض

علمت “المناطق” من مصادرها أنه استناداً للقرار الوزاري الخاص بتفويض بعض الصلاحيات لمجالس الإدارات والمدراء التنفيذيين للتجمعات الصحية التي صدرت قرارات وزارية بإنشائها ببعض مناطق المملكة، وانطلاقاً من الأمر السامي الكريم المتضمن الموافقة المبدئية على تأسيس شركة حكومية قابضة تهدف لفصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة ونقلها إلى شركات يندرج تحتها عدة تجمعات صحية تتنافس على أساس الجودة وكفاءة الإنتاجية، فقد أصدر الدكتور الربيعة قراراً بإنشاء لجنة استشارية لمشروع شركة الصحة القابضة برئاسة معاليه وعضوية كل من: الدكتور فهد بن أحمد أبوحيمد ، والدكتور فهد بن صالح الحميدة، والدكتور عمر بن سيد الشنقيطي ، والدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك ، والمهندس صالح بن ابراهيم الرشيد، والاستاذ تركي بن عبدالعزيز الحقيل، والدكتور راشد بن حسين القعوان.

وأشارت مصادر “المناطق” إلى أن هذه اللجنة معنية باستكمال أعمال إطلاق وتأسيس شركة الصحة القابضة، والإشراف على أعمال التجمعات الصحية التي تم تشكيلها بقرارات وزارية والرفع بمقترحات إنشاء تجمعات صحية جديدة لصاحب الصلاحية، ويكون للجنة الاستشارية كافة الصلاحيات المفوضة لمجالس إدارات التجمعات الصحية المنشأة الصادرة فيها قرارات بهذا الشأن، بحيث تكون هي الجهة العليا في الإشراف على تلك المجالس.

وتضمن قرار معالي وزير الصحة أن اللجنة مخوّلة بإصدار قرارات تشكيل لجان فرعية يحدد قرارات إنشائها مهامها وضوابط عملها.

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