أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات لرئاسة عدد من بلديات المنطقة

المناطق-فلاج الشعيفاني

أصدر أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، قرارات عدة تقضي بتدوير قيادات بلديات عدد من المحافظات والمراكز؛ لإثراء العمل البلدي وتبادل الخبرات بين القيادات.

وشملت القرارات: تكليف كلٍّ من: المهندس فهد بن عبدالله الرميح رئيسًا لبلدية محافظة المجمعة، والمهندس عبدالمحسن بن عبدالله العتيبي رئيسًا لبلدية محافظة شقراء، والدكتور محمد بن حسين القرني رئيسًا لبلدية جلاجل، والمهندس عبدالله بن عزيز الحربي رئيسًا لبلدية نفي.

كما تضمنت القرارات: تكليف حمد بن عبدالله الوايلي رئيسًا لبلدية حوطة سدير، والمهندس فيصل بن خليفة الرشيدي رئيسًا لبلدية روضة سدير، وعبدالرحمن بن حمد الصالح رئيسًا لبلدية أشيقر، وفايز بن محمد المطيري رئيسًا لبلدية الأرطاوية، ومناحي بن محمد بن سفران رئيسًا لبلدية الحصاة، وبدر بن عيد الدلبحي رئيسًا لبلدية عروى.

كما شملت: تكليف المهندس بجاد بن شنان السبيعي رئيسًا لبلدية محافظة رماح بصفة مستمرة.

وتأتي قرارات أمين منطقة الرياض تماشيًا مع استراتيجية وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة من حركة التدوير الوظيفي في استثمار تلك الكفاءات والطاقات الوطنية في مواقع عمل متنوعة، للحصول على أعلى مستوى من الأداء ونقل وتبادل الخبرات الإدارية بين بلديات المنطقة.