نائب أمير الجوف يكرم رجال الدفاع المدني بدومة الجندل منقذي الوافد

المناطق - الجوف

كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، عدد من رجال الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل ممن ساهموا في إنقاذ أحد الوافدين ، إثر سقوطه في حفرة مليئة بمادة البيتومين السائل “القار” وإخراجه منها, وذلك لحسن تصرفهم حتى تم إخراج الوافد دون أن يصب بأذى ولله الحمد.

جاء ذلك خلال استقبال سمو نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم ، لمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني ، يرافقه ضباط وأفراد فرقة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل ممن ساهموا في إنقاذ الوافد.

وأكد المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن هذا التكريم أن هذا التكريم يأتي تقديراً من سمو نائب أمير المنطقة للجهود التي بذلها رجال الدفاع المدني لإنقاذ الوافد دون أن يصب بأذى ولله الحمد سموه زملاء من رجال الدولة كان لهم إسهامات متميزة في مجال عملهم، وتشجيعا من سموه للمبدعين والمتميزين والمخلصين منطلقاً من مضمون الحديث الشريف ” لا يشكر الله من لا

يشكر الناس ” .

وأعرب اللواء القريني باسمه ونيابة عن رجال الدفاع المدني عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الجوف على هذه اللفتة الكريمة التي ستحفزهم لمضاعفة الجهود في سبيل خدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم .