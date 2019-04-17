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تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات

تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات

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تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات

تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات
http://almnatiq.net/?p=718379
المناطق - الجوف

على شرف مساعد المدير العام لمؤسسة عبد الرحمن السديري الخيرية أ . د مشاعل بنت عبد المحسن السديري أعلن مساء يوم الثلاثاء 12/شعبان /1440هـ الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي والتي قدرت جوائزها بنحو 20 ألف ريال تم توزيعها بحضور مشرفة القسم النسائي الأستاذة حكيمة بنت فرحان الرويلي وبحضور نخبة من الأكاديميات ونساء منطقة الجوف .
وعلى نفس السياق كرم مركز الأمير عبد الرحمن السديري الثقافي ممثلاً بدار العلوم بالجوف الطالبات المتفوقات للعام الدراسي 1439-1440هـ وبنات منطقة الجوف الحاصلات على مراكز وزارية متقدمة لهذا العام وذلك على شرف مساعدة المدير العام للتعليم الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كسّاب الشايع وبحضور مشرفة القسم النسائي بالدار الأستاذة حكيمة بنت فرحان الرويلي.
وقد لاقى الحفل استحسان أهالي منطقة الجوف بعد أن تم تكريم قرابة 200 طالبة متفوقة على مستوى المنطقة وبعض نساء الجوف اللاتي حصلن على مراكز وزارية متقدمة وسط حضور كثيف من منسوبات تعليم الجوف ونساء المنطقة .
وتأتي هذه المبادرة من المركز لحث الجميع على التنافس الشريف من أجل التفوق والتحصيل العلمي لما ينعكس إيجابيا على المملكة العربية السعودية ويسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030 والتي من شأنها خلق جيل متعلم متفوق في النواحي العلمية والعملية .

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