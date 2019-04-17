طالبة دراسات عليا بجامعة الجوف ضمن أفضل 300 مشارك في معرض مايكروسوفت لتبادل الخبرات

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حققت طالبة الدراسات العليا بجامعة الجوف أحلام محمد العنزي مركزاً متقدماً على مستوى العالم حيث جاء مشروعها التعليمي المميز

الذي اتبع منهجية STEAM في التعليم ضمن أفضل 300 مشروع

تعليمي تم اختياره للمشاركة على مستوى العالم بإشراف د.فياض العنزي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك بالجامعة، وقد تناول المشروع التعليمي المبتكر أهمية الهندسة الحيوية في بناء التفكير السليم لاستثمار الضغط ودرجة الحرارة لبناء الأجسام والمجسمات،

وتم اختياره للمشاركة في منتى مايكروسفت لتبادل الخبرات في التعليم E2الذي أقيم في باريس. الطالبة أحلام تدرس الماجستير في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الجوف .