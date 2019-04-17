احدث الأخبار

طالبة دراسات عليا بجامعة الجوف ضمن أفضل 300 مشارك في معرض مايكروسوفت لتبادل الخبرات
منطقة الجوف
 تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات
منطقة الجوف
 نائب أمير الجوف يكرم رجال الدفاع المدني بدومة الجندل منقذي الوافد
منطقة الجوف
 أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات لرئاسة عدد من بلديات المنطقة
منطقة الرياض
 المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 بالرياض
أبرز المواد
 بقرار من وزير الصحة.. إنشاء لجنة استشارية لمشروع شركة الصحة القابضة
أبرز المواد
 “سكني” يطلق خدمة “الحجز الالكتروني” لأكثر من 135 ألف وحدة سكنية في مشاريعه
أبرز المواد
 فريق تقييم الحوادث يستعرض بعض التقاير بشأن الإدعاءات بحق قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات تمرين كاسح 2 بين القوات البرية الملكية السعودية والباكستانية
أبرز المواد
 ” هيئة الاستثمار” تستعرض الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة في المملكة لرجال أعمال عراقيين
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي يشهدان التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم وتعاون بين حكومتي البلدين
أبرز المواد
 الشامان تدشن شعاع رؤية وطن بتبوك
منطقة تبوك
طالبة دراسات عليا بجامعة الجوف ضمن أفضل 300 مشارك في معرض مايكروسوفت لتبادل الخبرات

طالبة دراسات عليا بجامعة الجوف ضمن أفضل 300 مشارك في معرض مايكروسوفت لتبادل الخبرات

منطقة الجوف
تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات

تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات

منطقة الجوف
نائب أمير الجوف يكرم رجال الدفاع المدني بدومة الجندل منقذي الوافد

نائب أمير الجوف يكرم رجال الدفاع المدني بدومة الجندل منقذي الوافد

منطقة الجوف
أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات لرئاسة عدد من بلديات المنطقة

أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات لرئاسة عدد من بلديات المنطقة

منطقة الرياض

طالبة دراسات عليا بجامعة الجوف ضمن أفضل 300 مشارك في معرض مايكروسوفت لتبادل الخبرات

طالبة دراسات عليا بجامعة الجوف ضمن أفضل 300 مشارك في معرض مايكروسوفت لتبادل الخبرات
http://almnatiq.net/?p=718383
المناطق - الجوف

حققت طالبة الدراسات العليا بجامعة الجوف أحلام محمد العنزي مركزاً متقدماً على مستوى العالم حيث جاء مشروعها التعليمي المميز
الذي اتبع منهجية STEAM في التعليم ضمن أفضل 300 مشروع
تعليمي تم اختياره للمشاركة على مستوى العالم بإشراف د.فياض العنزي أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المشارك بالجامعة، وقد تناول المشروع التعليمي المبتكر أهمية الهندسة الحيوية في بناء التفكير السليم لاستثمار الضغط ودرجة الحرارة لبناء الأجسام والمجسمات،
وتم اختياره للمشاركة في منتى مايكروسفت لتبادل الخبرات في التعليم E2الذي أقيم في باريس. الطالبة أحلام تدرس الماجستير في قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة الجوف .

روابط ذات صلة

تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات

تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات
نائب أمير الجوف يكرم رجال الدفاع المدني بدومة الجندل منقذي الوافد

نائب أمير الجوف يكرم رجال الدفاع المدني بدومة الجندل منقذي الوافد
غرفة الجوف تعقد جمعيتها العمومية للعام المالي 2018

غرفة الجوف تعقد جمعيتها العمومية للعام المالي 2018

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*