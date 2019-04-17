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عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة

عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة
ارشيفية
http://almnatiq.net/?p=718389
المناطق - واس

قالت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية اليوم إن عواصف رعدية وأعاصير تنتظر عدة مناطق في وسط وجنوب وشمال الولايات المتحدة بداية من اليوم وحتى السبت المقبل.
وتقعت الهيئة أن يتأثر بهذه الموجة الجديدة من سوء الأحوال الجوية حوالي 118 مليون شخص، كما يتوقع حدوث أعاصير خلال الموجة الجديدة لكن أقل عددًا من تلك التي حدثت خلال الموجة السابقة.
وذكرت هيئة الأرصاد الوطنية أن عواصف اليوم يتوقع أن تضرب مناطق من جنوب شرق أوكلاهوما إلى أقصى غرب أركنسو وشمال تكساس ووسطها ، وأن أكثر المدن المعرضة للخطر هي دالاس وأوستن وأوكلاهوما سيتي.

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