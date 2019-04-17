احدث الأخبار

معلقاً: أهلاً بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية
أبرز المواد
 السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية
أبرز المواد
 عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة
أبرز المواد
 الأهلي يقيل المدرب فوساتي وتعيين يوسف عنبر خلفا له
أبرز المواد
 طالبة دراسات عليا بجامعة الجوف ضمن أفضل 300 مشارك في معرض مايكروسوفت لتبادل الخبرات
منطقة الجوف
 تكريم الفائزات بمسابقة الأميرة لطيفة السديري للبحث العلمي بالجوف والمتفوقات
منطقة الجوف
 نائب أمير الجوف يكرم رجال الدفاع المدني بدومة الجندل منقذي الوافد
منطقة الجوف
 أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات لرئاسة عدد من بلديات المنطقة
منطقة الرياض
 المملكة تستضيف قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 بالرياض
أبرز المواد
 بقرار من وزير الصحة.. إنشاء لجنة استشارية لمشروع شركة الصحة القابضة
أبرز المواد
 “سكني” يطلق خدمة “الحجز الالكتروني” لأكثر من 135 ألف وحدة سكنية في مشاريعه
أبرز المواد
 فريق تقييم الحوادث يستعرض بعض التقاير بشأن الإدعاءات بحق قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
أبرز المواد
معلقاً: أهلاً بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية

معلقاً: أهلاً بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية

أبرز المواد
السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية

السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية

أبرز المواد
عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة

عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة

أبرز المواد
الأهلي يقيل المدرب فوساتي وتعيين يوسف عنبر خلفا له

الأهلي يقيل المدرب فوساتي وتعيين يوسف عنبر خلفا له

أبرز المواد

مساعد ترامب ينشر خارطة جديدة لـ إسرائيل

معلقاً: أهلاً بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية

معلقاً: أهلاً بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية
http://almnatiq.net/?p=718396
المناطق _ متابعات

نشر جيسون غرينبالت، مساعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية، خارطة جديدة لإسرائيل تظهر ضم مرتفعات الجولان.جاء ذلك في تغريدة للمسؤول الأمريكي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا في تعليق: “أهلا بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية بعد إصدار الرئيس الأمريكي إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.”

 وكانت المملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من دول المنطقة عبرت عن رفضها التام لإعلان واشنطن الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، مؤكدة على أنها “أرض سورية عربية محتلة وفق القرارات الدولية”.

ويذكر أن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يعتبر تخليا عن السياسة الأمريكية المتبعة والتي دامت أكثر من 5 عقود والتي كانت نصت على أن تلك الأراضي محتلة. وكان ذلك أيضاً الإجماع الدولي.

 

 

 

روابط ذات صلة

السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية

السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية
عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة

عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة
الأهلي يقيل المدرب فوساتي وتعيين يوسف عنبر خلفا له

الأهلي يقيل المدرب فوساتي وتعيين يوسف عنبر خلفا له

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*