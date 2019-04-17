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تدشين مبادرة “الأولوية لهم” بالجوف

تدشين مبادرة “الأولوية لهم” بالجوف
http://almnatiq.net/?p=718411
المناطق _ الجوف

دشن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف عبد العزيز الرويلي في مبنى فرع الوزارة بسكاكا  ، مبادرة “الأولوية لهم” التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وذلك تماشياً مع مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحسين كافة الخدمات الاجتماعية ، بحضور شركاء المبادرة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص .
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة بمنطقة الجوف زايد بن مبروك زايد اللاحم أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين الوصول للخدمات بسهولة ويسر وتخفيف المشاق التي يعانيها ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعطائهم الحق في تجاوز المسارات الممتلئة والطويلة والجلوس في مرافق الانتظار، كذلك تقديم الخدمات لهم بشكل سريع وفعال، ويتم ذلك بتكاتف كافة القطاعات الحكومية والخاصة عبر تنفيذ برامج مبتكرة، وتستهدف المبادرة كبار السن ومن لديه إعاقة ، وأيضاً المرأة الحامل ومن تحمل رضيعاً.
ويسعى فرع الوزارة بالجوف على مدى أربعة أيام الى التثقيف والتعريف بالمبادرة من خلال استهدافه لبعض القطاعات والإدارات الحكومية والمستشفيات الصحية والمجمعات التجارية لتوعية المجتمع بحقوق هذه الفئة المستهدفة وحصولهم على الأولية الدائمة في المجتمع بالتعاون مع جميع شركاء النجاح من الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات.

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