نظم مجمع الخندق التعليمي بهديب يوم الأربعاء 12 شعبان 1440هـ حفل تخرج طلابه المتوقع تخرجهم من المدرسة بالصف الثالث ثانوي ،
و ذلك بحضور عددٍ من مديري التربويين وجمعٍ من أولياء أمور الطلاب المحتفى بهم .
بدأ الذي قدمه الطالب هادي بن علي الرويلي بآيات من القرآن الكريم تلاها على مسامع الحضور الطالب عبدالرحمن بن مريزيق الرويلي
، بعدها أقيمت مسيرة التخرج الطلابية وسط تشجيع وهتاف زملائهم و أولياء أمورهم .
بعد ذلك تحدث قائد المجمع الأستاذ سالم بن حامد البلوي في كلمة رحّب فيها الحضور و مثمنُا لهم هذا الحضور ومشاركة المدرسة حفل
تخرج أبنائها ، و قدم البلوي تهنئته لأبنائه الطلاب و أولياء أمورهم ، وقدم عدة رسائل لأبنائه الطلاب موضحًا لهم بأن التخرج هو أولى خطوات الانطلاق نحو تحقيق الطموح و السعي للمجد ، و يعد من أجمل الأوقات يشعر فيها المحتفى به بأهميته ويبدأ أولى خطواته نحو حياته التي خطط لها و سعى ، ليحصد نتيجة ما تعلمه حلال مسيرته التعليمية و العملية و ما أدركه خلال هذه السنوات .
ومن ثم تحدث الطالب يزيد بن سامي الرويلي و نيابةً عن زملائه الطلاب في كلمة هنأ فيها زملائه الطلاب على قرب تخرجهم و بدء مرحلة
جديدة من حياتهم و حثهم على الجدّ والمثابرة في قادم الأيام لتحقيق أحلامهم و آمالهم ، ومبينًا بأن هذه الأيام الجميلة سوف نستحضرها ونتذكرها أينما كنا وكيفكما كنا .
و من ثم قدم شكره و تقديره لأولياء الأمور على جهودهم مع أبنائهم و حسن تربيتهم لهم ، و ثمّن للمدرسة هذه الحفاوة و هذا التكريم
و قدم شكره للطاقم الإداري و للمعلمين موضحًا مدى الحبّ الذي يحملونه في قلوبهم ، متمنيًا للجميع التوفيق و السداد .
و في الختام قام قائد المجمع و الوكيل الأستاذ بدر بن باقي الرويلي بتقديم الدروع التذكارية للطلاب الخريجين ومن ثم تم التقاط
الصور التذكارية للطلاب وأولياء أمورهم .
الخندق بهديب الجوف يودع طلابه الخريجين
نظم مجمع الخندق التعليمي بهديب يوم الأربعاء 12 شعبان 1440هـ حفل تخرج طلابه المتوقع تخرجهم من المدرسة بالصف الثالث ثانوي ،
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