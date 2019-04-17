الخندق بهديب الجوف يودع طلابه الخريجين

المناطق _ الجوف

نظم مجمع الخندق التعليمي بهديب يوم الأربعاء 12 شعبان 1440هـ حفل تخرج طلابه المتوقع تخرجهم من المدرسة بالصف الثالث ثانوي ،

و ذلك بحضور عددٍ من مديري التربويين وجمعٍ من أولياء أمور الطلاب المحتفى بهم .

بدأ الذي قدمه الطالب هادي بن علي الرويلي بآيات من القرآن الكريم تلاها على مسامع الحضور الطالب عبدالرحمن بن مريزيق الرويلي

، بعدها أقيمت مسيرة التخرج الطلابية وسط تشجيع وهتاف زملائهم و أولياء أمورهم .

بعد ذلك تحدث قائد المجمع الأستاذ سالم بن حامد البلوي في كلمة رحّب فيها الحضور و مثمنُا لهم هذا الحضور ومشاركة المدرسة حفل

تخرج أبنائها ، و قدم البلوي تهنئته لأبنائه الطلاب و أولياء أمورهم ، وقدم عدة رسائل لأبنائه الطلاب موضحًا لهم بأن التخرج هو أولى خطوات الانطلاق نحو تحقيق الطموح و السعي للمجد ، و يعد من أجمل الأوقات يشعر فيها المحتفى به بأهميته ويبدأ أولى خطواته نحو حياته التي خطط لها و سعى ، ليحصد نتيجة ما تعلمه حلال مسيرته التعليمية و العملية و ما أدركه خلال هذه السنوات .

ومن ثم تحدث الطالب يزيد بن سامي الرويلي و نيابةً عن زملائه الطلاب في كلمة هنأ فيها زملائه الطلاب على قرب تخرجهم و بدء مرحلة

جديدة من حياتهم و حثهم على الجدّ والمثابرة في قادم الأيام لتحقيق أحلامهم و آمالهم ، ومبينًا بأن هذه الأيام الجميلة سوف نستحضرها ونتذكرها أينما كنا وكيفكما كنا .

و من ثم قدم شكره و تقديره لأولياء الأمور على جهودهم مع أبنائهم و حسن تربيتهم لهم ، و ثمّن للمدرسة هذه الحفاوة و هذا التكريم

و قدم شكره للطاقم الإداري و للمعلمين موضحًا مدى الحبّ الذي يحملونه في قلوبهم ، متمنيًا للجميع التوفيق و السداد .

و في الختام قام قائد المجمع و الوكيل الأستاذ بدر بن باقي الرويلي بتقديم الدروع التذكارية للطلاب الخريجين ومن ثم تم التقاط

الصور التذكارية للطلاب وأولياء أمورهم .