عميد كلية الأعمال قدم ورقة علمية عن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية

المناطق _ الجوف

قدم عميد كلية الأعمال بجامعة الجوف د.محمد العتيبي ورقة علمية استعرضت واقع مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية والتغيير

المطلوب في ظل العولمة والتنافس الاقتصادي بين المنظمات، وازدياد أهمية قطاع ريادة الأعمال التي تساهم في زيادة القيمة المضافة ونمو الاقتصاد الوطني، ودورها الهام في توفير الوظائف وفي التنمية المستدامة، بالإضافة لمساهمتها في تحقيق أهداف برنامج التحول

الوطني 2020 ورؤية 2030 ومستهدفاتها.

كما تناول د.العتيبي في الورقة العلمية الدور الهام الذي تلعبه مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية والتي تسعى إلى تحسين

وتطوير ورفع جودة مخرجاتها بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وتنمية الشراكة المجتمعية، وذلك انسجاماً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ فيما يخص التعليم الجامعي والتي تهدف لسد الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل، ودور مقررات وبرامج ريادة الأعمال

في تحسين مواصفات الخريجين من خلال نواتج التعلم.

وفِي الختام، تم استعراض التوصيات التي تسهم في تجاوز المعوقات الحالية التي تحد من دور مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية.

وكانت الورقة ضمن برنامج المؤتمر والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي الذي أقيم مؤخراً في الرياض .