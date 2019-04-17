الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “

المناطق _ فهد المريخي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مبادرة ” الأولوية لهم ” التي أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ‏وكبار السن والأرامل، ‏مؤكدا سموه بأن المستفيدين جزءاً لايتجزأ من المجتمع ولهم الأولوية في تقديم الخدمات والاستفادة منها ويستحقون منا كل الدعم والمساندة.

وشدد سموه خلال تدشينه المبادرة بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل وعدد من منسوبي فرع الوزارة بأن كلمة ” فئة ” لا يمكن أن تطلق على هؤلاء الأشخاص باعتبارهم مميزين ويسهمون في تنمية الوطن ويقدمون جهوداً كبيرة لخدمة دينهم ووطنهم أسوة بغيرهم من المواطنين، مقدماً سموه الشكر لكافة منسوبي فرع الوزارة على جهودهم متمنياً لهم التوفيق.

كما دشن سموه خلال اللقاء مشروع مبادرة قياس رضا المستفيدين من خدمات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة التي تستهدف عدد 176,040 مستفيد 2700 موظف على مستوى المنطقة الشرقية، من خلال تلقي آرائهم مقترحاتهم وقياس مستوى الخدمة المقدمة لهم وتحسين الخدمات لتطويرها وتحقيق الجودة والكفاءة في الأداء وفق نتائج واقعية

فيما أوضح المقبل بأنه حرصاً من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية على تقديم الخدمات المتميزة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وفق أهداف الوزارة المرتبطة برؤية المملكة 2030 لذلك أطلقت مبادرة ” الأولوية لهم ” المستفيدين وتلقي آرائهم مقترحاتهم وقياس مستوى الخدمة المقدمة لهم وتحسين الخدمات لتطويرها وتحقيق الجودة والكفاءة في الأداء وفق نتائج واقعية.