احدث الأخبار

الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “
أبرز المواد
 عميد كلية الأعمال قدم ورقة علمية عن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية
منطقة الجوف
 الخندق بهديب الجوف يودع طلابه الخريجين
منطقة الجوف
 برعاية الأمير سعود بن نايف .. الأمير أحمد بن فهد يفتتح منتدى الشرقية التجاري 2019
أبرز المواد
 “التقاعد” وشركة “لجام” يوقعان مذكرة تفاهم
منطقة الرياض
 مدرسة الشرافاء “للبنات ” تكرّم الفائزات بجائزة التعليم للتميز
منطقة الرياض
 المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام
أبرز المواد
 تدشين مبادرة “الأولوية لهم” بالجوف
منطقة الجوف
 أمير مكة بالنيابة يزور طالب بن رفيق آل طالب الشريف في منزله بجدة
أبرز المواد
 معلقاً: أهلاً بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية
أبرز المواد
 السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية
أبرز المواد
 عواصف رعدية وأعاصير تهدد 118 مليون شخص في الولايات المتحدة
أبرز المواد
الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “

الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “

أبرز المواد
عميد كلية الأعمال قدم ورقة علمية عن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية

عميد كلية الأعمال قدم ورقة علمية عن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية

منطقة الجوف
الخندق بهديب الجوف يودع طلابه الخريجين

الخندق بهديب الجوف يودع طلابه الخريجين

منطقة الجوف
برعاية الأمير سعود بن نايف .. الأمير أحمد بن فهد يفتتح منتدى الشرقية التجاري 2019

برعاية الأمير سعود بن نايف .. الأمير أحمد بن فهد يفتتح منتدى الشرقية التجاري 2019

أبرز المواد

الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “

الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “
http://almnatiq.net/?p=718439
المناطق _ فهد المريخي
دشن صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مبادرة ” الأولوية لهم ” التي أطلقها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والتي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ‏وكبار السن والأرامل، ‏مؤكدا سموه بأن المستفيدين جزءاً لايتجزأ من المجتمع ولهم الأولوية في تقديم الخدمات والاستفادة منها ويستحقون منا كل الدعم والمساندة.
 
وشدد سموه خلال تدشينه المبادرة بحضور مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن المقبل وعدد من منسوبي فرع الوزارة بأن كلمة ” فئة ” لا يمكن أن تطلق على هؤلاء الأشخاص باعتبارهم مميزين ويسهمون في تنمية الوطن ويقدمون جهوداً كبيرة لخدمة دينهم ووطنهم أسوة بغيرهم من المواطنين، مقدماً سموه الشكر لكافة منسوبي فرع الوزارة على جهودهم متمنياً لهم التوفيق.
 
كما دشن سموه خلال اللقاء مشروع مبادرة قياس رضا المستفيدين من خدمات فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة التي تستهدف عدد 176,040 مستفيد 2700 موظف على مستوى المنطقة الشرقية، من خلال تلقي آرائهم مقترحاتهم وقياس مستوى الخدمة المقدمة لهم وتحسين الخدمات لتطويرها وتحقيق الجودة والكفاءة في الأداء وفق نتائج واقعية
 
فيما أوضح المقبل بأنه حرصاً من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية على تقديم الخدمات المتميزة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم وفق أهداف الوزارة المرتبطة برؤية المملكة 2030 لذلك أطلقت مبادرة ” الأولوية لهم ” المستفيدين وتلقي آرائهم مقترحاتهم وقياس مستوى الخدمة المقدمة لهم وتحسين الخدمات لتطويرها وتحقيق الجودة والكفاءة في الأداء وفق نتائج واقعية.
 
‏مبيناً بأنه تم تشكيل فريق عمل يقوم على إنهاء إجراءات العمل واستقبال الملاحظات والمقترحات وتحويلها إلى الادارة المختصة لمعالجتها ضمن فترة زمنية محددة أو تحويلها إلى مشروع تحسين يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

روابط ذات صلة

برعاية الأمير سعود بن نايف .. الأمير أحمد بن فهد يفتتح منتدى الشرقية التجاري 2019

برعاية الأمير سعود بن نايف .. الأمير أحمد بن فهد يفتتح منتدى الشرقية التجاري 2019
المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام

المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام
أمير مكة بالنيابة يزور طالب بن رفيق آل طالب الشريف في منزله بجدة

أمير مكة بالنيابة يزور طالب بن رفيق آل طالب الشريف في منزله بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*