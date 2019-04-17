بلدية محافظة الدلم تحقق شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع

المناطق _ أشرف العصيمي

حققت بلدية محافظة الدلم شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع لشهر مارس ٢٠١٩ من وكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة وقد تسلم الشهادة رئيس البلدية من سعادة وكيل أمين منطقة الرياض المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب .

وبين المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن الجائزة تحفز العاملين في المجال البلدي لتحسين أدائهم وخدماتهم للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة، والمساهمة في رفع مستوى جودة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات البلدية بالمتابعة الجادة للإنجاز ومراقبة الأداء والعمل على زيادة الوعي ولافتاً النظر إلى أن تلك الجائزة هي لمواصلة ذلك التميز .

وأكد العايد أن القطاع البلدي وما يحظى به من دعم كبير من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ جعلنا نتفاخر بين الدول بتلك الأعمال والجهود التي عكست جمالاً بأفكار هندسية خدمية بأيدي وطنية في القطاع الحكومية .