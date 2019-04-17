احدث الأخبار

بلدية محافظة الدلم تحقق شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع
منطقة الرياض
 الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “
أبرز المواد
 عميد كلية الأعمال قدم ورقة علمية عن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية
منطقة الجوف
 الخندق بهديب الجوف يودع طلابه الخريجين
منطقة الجوف
 برعاية الأمير سعود بن نايف .. الأمير أحمد بن فهد يفتتح منتدى الشرقية التجاري 2019
أبرز المواد
 “التقاعد” وشركة “لجام” يوقعان مذكرة تفاهم
منطقة الرياض
 مدرسة الشرافاء “للبنات ” تكرّم الفائزات بجائزة التعليم للتميز
منطقة الرياض
 المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام
أبرز المواد
 تدشين مبادرة “الأولوية لهم” بالجوف
منطقة الجوف
 أمير مكة بالنيابة يزور طالب بن رفيق آل طالب الشريف في منزله بجدة
أبرز المواد
 معلقاً: أهلاً بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية
أبرز المواد
 السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية
أبرز المواد
بلدية محافظة الدلم تحقق شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع

بلدية محافظة الدلم تحقق شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع

منطقة الرياض
الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “

الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “

أبرز المواد
عميد كلية الأعمال قدم ورقة علمية عن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية

عميد كلية الأعمال قدم ورقة علمية عن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية

منطقة الجوف
الخندق بهديب الجوف يودع طلابه الخريجين

الخندق بهديب الجوف يودع طلابه الخريجين

منطقة الجوف

بلدية محافظة الدلم تحقق شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع

بلدية محافظة الدلم تحقق شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع
http://almnatiq.net/?p=718442
المناطق _ أشرف العصيمي

حققت بلدية محافظة الدلم شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع لشهر مارس ٢٠١٩ من وكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة وقد تسلم الشهادة رئيس البلدية من سعادة وكيل أمين منطقة الرياض المهندس صالح بن عبدالعزيز المخضوب .

وبين المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن الجائزة تحفز العاملين في المجال البلدي لتحسين أدائهم وخدماتهم للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية المقدمة، والمساهمة في رفع مستوى جودة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من الخدمات البلدية بالمتابعة الجادة للإنجاز ومراقبة الأداء والعمل على زيادة الوعي ولافتاً النظر إلى أن تلك الجائزة هي لمواصلة ذلك التميز .
وأكد العايد أن القطاع البلدي وما يحظى به من دعم كبير من قبل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهم الله ـ جعلنا نتفاخر بين الدول بتلك الأعمال والجهود التي عكست جمالاً بأفكار هندسية خدمية بأيدي وطنية في القطاع الحكومية .

روابط ذات صلة

“التقاعد” وشركة “لجام” يوقعان مذكرة تفاهم

“التقاعد” وشركة “لجام” يوقعان مذكرة تفاهم
مدرسة الشرافاء “للبنات ” تكرّم الفائزات بجائزة التعليم للتميز

مدرسة الشرافاء “للبنات ” تكرّم الفائزات بجائزة التعليم للتميز
أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات لرئاسة عدد من بلديات المنطقة

أمين الرياض يصدر قرارات بتكليف قيادات لرئاسة عدد من بلديات المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*