احدث الأخبار

أمانة تبوك تواصل فعاليات وأنشطة أسبوع الإبداع البلدي
منطقة تبوك
 بلدية محافظة الدلم تحقق شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع
منطقة الرياض
 الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “
أبرز المواد
 عميد كلية الأعمال قدم ورقة علمية عن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية
منطقة الجوف
 الخندق بهديب الجوف يودع طلابه الخريجين
منطقة الجوف
 برعاية الأمير سعود بن نايف .. الأمير أحمد بن فهد يفتتح منتدى الشرقية التجاري 2019
أبرز المواد
 “التقاعد” وشركة “لجام” يوقعان مذكرة تفاهم
منطقة الرياض
 مدرسة الشرافاء “للبنات ” تكرّم الفائزات بجائزة التعليم للتميز
منطقة الرياض
 المملكة تعرب عن تضامنها مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام
أبرز المواد
 تدشين مبادرة “الأولوية لهم” بالجوف
منطقة الجوف
 أمير مكة بالنيابة يزور طالب بن رفيق آل طالب الشريف في منزله بجدة
أبرز المواد
 معلقاً: أهلاً بأحدث نسخة بنظام خرائطنا الدولية
أبرز المواد
أمانة تبوك تواصل فعاليات وأنشطة أسبوع الإبداع البلدي

أمانة تبوك تواصل فعاليات وأنشطة أسبوع الإبداع البلدي

منطقة تبوك
بلدية محافظة الدلم تحقق شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع

بلدية محافظة الدلم تحقق شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع

منطقة الرياض
الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “

الأمير أحمد بن فهد يدشن مبادرة ” الأولوية لهم “

أبرز المواد
عميد كلية الأعمال قدم ورقة علمية عن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية

عميد كلية الأعمال قدم ورقة علمية عن مراكز ريادة الأعمال في الجامعات السعودية

منطقة الجوف

أمانة تبوك تواصل فعاليات وأنشطة أسبوع الإبداع البلدي

أمانة تبوك تواصل فعاليات وأنشطة أسبوع الإبداع البلدي
http://almnatiq.net/?p=718445
المناطق _ تبوك
تواصلت فعاليات وأنشطة أسبوع الإبداع البلدي 2019 في يومه الثالث والذي تنظمه أمانة منطقة تبوك حيث اقيمت مساء أمس ندوة عن أسبوع الإبداع البلدي، بحضور أمين منطقه تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق  وشارك فيها الدكتور عائض القحطاني من جامعة الأمير فهد بن سلطان ورئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين، وذلك في معرض ومركز احتفالات الأمانة بتبوك.
وافتتح أمين منطقة تبوك أعمال الندوة بكلمة أكد فيها على أهمية إقامة مثل هذا الملتقيات والندوات بالشراكة مع مؤسسات قطاع التعليم الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني لخلق أفكار إبداعية وحلول مبتكرة لتطوير خدمات القطاع البلدي وإيجاد حلول لما يواجه القطاع من تحديات مضيفاً أن فعاليات أسبوع الإبداع البلدي تهدف إلى أتاحه المجال للجميع للابتكار والمشاركة والتفاعل مع خدمات ومشاريع القطاع البلدي الأمر الذي سيكون له كبير الأثر في الارتقاء بخدمات القطاع البلدي.
بعد ذلك بدأت أعمال الندوة بطرح ومناقشة محور حوكمة مشاريع القطاع البلدي حيث تحدث في هذا الجانب الدكتور عائض القحطاني وتم عرض 3 مشاريع تخرج لعدد من طلاب جامعة الأمير فهد بن سلطان وتم فتح باب النقاش حول تلك المشاريع وطريقة الاستفادة منها في حوكمة مشاريع القطاع البلدي.
تلا ذلك مناقشة محور إحلال النبات البري داخل النطاق العمراني  قدمه رئيس رابطة تبوك الخضراء تحدث فيه عن النباتات البرية وأنواعها وطرق الاستفادة منها داخل النطاق العمراني.
وفي ختام الندوة وجه أمين منطقة تبوك المهندس الشفق المختصين في الأمانة بسرعة التنسيق مع جامعة الأمير فهد بن سلطان ورابطة تبوك الخضراء للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فيما تم مناقشته من محاور.
يذكر أن فعاليات أسبوع الإبداع البلدي التي اطلقتها أمانة المنطقة مطلع هذا الأسبوع خصص لها خمسة مواقع متفرقة في أنحاء المدينة منها موقع للفعاليات الرئيسية في تبوك بارك يشمل على مشاهد تمثيلية ومسابقات وإنشاد وترفيه في إطار أهداف أسبوع الإبداع البلدي بالإضافة إلى منصات لاستقبال الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة في مبنى الأمانة ومضمار المشاة بطريق الملك فيصل ومنصة في أحد المولات الشهيرة بتبوك ومنصة خامسة بالصالات الرياضية في مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك حيث تتيح هذه المنصات للجميع استقبال أفكارهم ومشاركاتهم والتفاعل مع هذا الأسبوع الهادف إلى إشراك المجتمع بمختلف فئاته في تبني أفكار إبداعية تخدم القطاع البلدي كما تقدم استبياناً يقيس مدى رضاهم عن خدمات القطاع البلدي في منطقة تبوك بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات والارتقاء بأداء القطاع البلدي مواكبه لرؤية المملكة و سيتم اختيار أفضل الحلول الإبداعية والمبتكرة وتكريم أصحابها في ختام الفعاليات.

روابط ذات صلة

الشامان تدشن شعاع رؤية وطن بتبوك

الشامان تدشن شعاع رؤية وطن بتبوك
أمير تبوك يلتقي القنصل الأمريكي لدى المملكة

أمير تبوك يلتقي القنصل الأمريكي لدى المملكة
القنصل الأمريكي في المملكة يزور الغرفة التجارية بتبوك

القنصل الأمريكي في المملكة يزور الغرفة التجارية بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*