أمانة تبوك تواصل فعاليات وأنشطة أسبوع الإبداع البلدي

المناطق _ تبوك

تواصلت فعاليات وأنشطة أسبوع الإبداع البلدي 2019 في يومه الثالث والذي تنظمه أمانة منطقة تبوك حيث اقيمت مساء أمس ندوة عن أسبوع الإبداع البلدي، بحضور أمين منطقه تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق وشارك فيها الدكتور عائض القحطاني من جامعة الأمير فهد بن سلطان ورئيس رابطة تبوك الخضراء طارق الحسين، وذلك في معرض ومركز احتفالات الأمانة بتبوك.

وافتتح أمين منطقة تبوك أعمال الندوة بكلمة أكد فيها على أهمية إقامة مثل هذا الملتقيات والندوات بالشراكة مع مؤسسات قطاع التعليم الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني لخلق أفكار إبداعية وحلول مبتكرة لتطوير خدمات القطاع البلدي وإيجاد حلول لما يواجه القطاع من تحديات مضيفاً أن فعاليات أسبوع الإبداع البلدي تهدف إلى أتاحه المجال للجميع للابتكار والمشاركة والتفاعل مع خدمات ومشاريع القطاع البلدي الأمر الذي سيكون له كبير الأثر في الارتقاء بخدمات القطاع البلدي.

بعد ذلك بدأت أعمال الندوة بطرح ومناقشة محور حوكمة مشاريع القطاع البلدي حيث تحدث في هذا الجانب الدكتور عائض القحطاني وتم عرض 3 مشاريع تخرج لعدد من طلاب جامعة الأمير فهد بن سلطان وتم فتح باب النقاش حول تلك المشاريع وطريقة الاستفادة منها في حوكمة مشاريع القطاع البلدي.

تلا ذلك مناقشة محور إحلال النبات البري داخل النطاق العمراني قدمه رئيس رابطة تبوك الخضراء تحدث فيه عن النباتات البرية وأنواعها وطرق الاستفادة منها داخل النطاق العمراني.

وفي ختام الندوة وجه أمين منطقة تبوك المهندس الشفق المختصين في الأمانة بسرعة التنسيق مع جامعة الأمير فهد بن سلطان ورابطة تبوك الخضراء للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم فيما تم مناقشته من محاور.

يذكر أن فعاليات أسبوع الإبداع البلدي التي اطلقتها أمانة المنطقة مطلع هذا الأسبوع خصص لها خمسة مواقع متفرقة في أنحاء المدينة منها موقع للفعاليات الرئيسية في تبوك بارك يشمل على مشاهد تمثيلية ومسابقات وإنشاد وترفيه في إطار أهداف أسبوع الإبداع البلدي بالإضافة إلى منصات لاستقبال الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة في مبنى الأمانة ومضمار المشاة بطريق الملك فيصل ومنصة في أحد المولات الشهيرة بتبوك ومنصة خامسة بالصالات الرياضية في مدينة الملك عبدالعزيز العسكرية بتبوك حيث تتيح هذه المنصات للجميع استقبال أفكارهم ومشاركاتهم والتفاعل مع هذا الأسبوع الهادف إلى إشراك المجتمع بمختلف فئاته في تبني أفكار إبداعية تخدم القطاع البلدي كما تقدم استبياناً يقيس مدى رضاهم عن خدمات القطاع البلدي في منطقة تبوك بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات والارتقاء بأداء القطاع البلدي مواكبه لرؤية المملكة و سيتم اختيار أفضل الحلول الإبداعية والمبتكرة وتكريم أصحابها في ختام الفعاليات.