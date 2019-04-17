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تقنية الجوف تختتم برنامج توطين لتأهيل الشباب أحد مشاريع بر الرديفة

تقنية الجوف تختتم برنامج توطين لتأهيل الشباب أحد مشاريع بر الرديفة

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تقنية الجوف تختتم برنامج توطين لتأهيل الشباب أحد مشاريع بر الرديفة

تقنية الجوف تختتم برنامج توطين لتأهيل الشباب أحد مشاريع بر الرديفة
http://almnatiq.net/?p=718449
المناطق _ الجوف

أختتمت كلية التقنية بالجوف برنامج مشروع توطين لتأهيل شباب الجوف وهو أحد المشاريع التنموية بجمعية البر الخيرية بالرديفة الذي يهدف لتحسين مستوى اداء الشباب وتنمية قدراتهم لإيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم من خلال الدورات التدريبية
١- دورة مهارات البيع والتسويق
٢- دورة ادارة المشاريع للمحترفين
٣- دورة مهاراة التواصل الفعال في خدمة العملاء
٤- دورة المحاسبة باستخدام الحاسب الألي
٥- تقنيات الإبداع والتميز في السكرتارية
بمدة خمس اسابيع لعدد 55 متدرب والذي يستهدف ابناء شباب المنطقة بتدريب كلية التقنية بالجوف وبدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية

حيث تم تكريم المتدربين بحضور سعادة المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف المهندس / محمد بن سعد الوشيح
وسعادة رئيس جمعية البر الخيرية بالرديفة الأستاذ / سلامه بن سعد الشمري

آملين ومتطلعين الى مبادرة القطاع الخاص (الشركات والمؤسسات) بتوقيع شراكة مجتمعية مع الجمعية لإيجاد فرص وظيفة مناسبة لهم تحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ولرؤية المملكة 2010 .

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