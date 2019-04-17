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بلدية الخبر: زيارة أكثر من 260 منشأة واغلاق 35 ورشة ومستودع بالصناعية

بلدية الخبر: زيارة أكثر من 260 منشأة واغلاق 35 ورشة ومستودع بالصناعية

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بلدية الخبر: زيارة أكثر من 260 منشأة واغلاق 35 ورشة ومستودع بالصناعية

بلدية الخبر: زيارة أكثر من 260 منشأة واغلاق 35 ورشة ومستودع بالصناعية
http://almnatiq.net/?p=718452
المناطق _ الخبر

نفذت بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات حملة ميدانية شملت أكثر من 260 منشأة, تم خلالها اغلاق 35 منشأة مخالفة تتمثل في ورش ومستودعات في المناطق الصناعية، وتوجيه 65 إنذار، خلال الاسبوعين الماضيين.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الحملة تأتي بهدف التأكد من ممارسة الورش للأنشطة وفق الأنظمة وتوفر التراخيص اللازمة وعدم وجود تجاوزات وتعديات أو استخدام الساحات والطرق العامة, إضافة الى التأكد من عدم وجود مخالفات للأنشطة في تلك المواقع .

وأفاد المهندس الزايدي بأن الحملة كشفت عن وجود عدد من المخالفات في تلك المواقع أبرزها انتهاء التراخيص للمنشآت والعمل خارج نطاق المحل ووجود سكن مخالف داخل المنشأة, وتكدس السيارات أمام الورش في الخارج, موضحا بأنه تم توجيه عدد من الإنذارات للمخالفين بهدف تصحيح أوضاعهم ومعالجتها, فيما تطبيق الغرامات على تلك المخالفات.

وأهاب الزايدي بأهمية التزام ملاك الورش والمستودعات بالاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة وعدم ممارسة أنشطة غير مصرح بها، مشدداً على أن البلدية ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين في هذا الجانب .

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