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غداً في حقل… اللقاء الأول مع المستثمرين السياحيين

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غداً في حقل… اللقاء الأول مع المستثمرين السياحيين

غداً في حقل… اللقاء الأول مع المستثمرين السياحيين
http://almnatiq.net/?p=718456
تبوك - علي العميري
تعقد لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اللقاء الأول مع المستثمرين السياحيين، يوم غداً الخميس وذلك لمناقشة عرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة مع بلدية حقل.
ويهدف اللقاء الذي جاء بمبادرة من فرع الهيئة بالمنطقة ولجنة التنمية لوضع خطط للنهوض بقطاع السياحي بالمحافظة بشتى انواعه من الايواء السياحي والبرامج والمنتجات والاستثمار وينطلق اللقاء برعاية محافظ حقل خالد بندر الخريصي ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الدكتور مبروك الشليبي ورئيس بلدية محافظة حقل عبدالله سليم العمراني.

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