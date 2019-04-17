رئيس «بلدية البدع» و«مدير المرور» و » الطرق » يبحثان مشاكل الطرق بالمحافظة

تبوك _ علي العميري

أستقبل رئيس بلدية محافظة البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد بمكتبه ـ مدير قسم المرور بالمحافظة الرقيب يوسف بن سعد الزهراني بحضور نائب مدير إدارة الطرق بضباء المهندس محمد بن سعود البياضي وذلك بمقر البلدية .

وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين البلدية والمرور والطرق واطلعوا على عرض لحركة السير والمرور في المحافظة والخدمات التي تقدمها البلدية للعمل على تسهيل وانسيابية الحركة المرورية بالمحافظة.وتم على ضوء هذا الاجتماع تحديد الطرق المعنية، بغرض إيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء هذه المشاكل ان وجدت.

وفي ختام الاجتماع شكر مدير قسم مرور البدع ونائب مدير إدارة الطرق بضباء رئيس بلدية البدع على تعاون البلدية وجهودها المبذولة في الاهتمام بوسائل السلامة في الطرقات فيما يخدم المحافظة ومجتمعها.