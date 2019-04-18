احدث الأخبار

عاجل.. “الصحة” تكشف حقيقة نقل 220 ألف موظف بالوزارة
أبرز المواد
 أمام الملك سلمان.. 4 سفراء معينين حديثاً يؤدون القسم
أبرز المواد
 تركي ال الشيخ يتكفل بترميم مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم
أبرز المواد
 المملكة الثانية عالميا كأفضل وجهة مناسبة للاستثمار الأجنبي
أبرز المواد
 الرئيس اليمني يؤكد تمسك الحكومة الشرعية بمسار السلام
أبرز المواد
 رئيس «بلدية البدع» و«مدير المرور» و » الطرق » يبحثان مشاكل الطرق بالمحافظة
منطقة تبوك
 صحة عسير تنفي تدخل أمير المنطقة في موضوع الطبيب الفرنسي وتؤكد دعم سموه للإجراءات النظامية
أبرز المواد
 غداً في حقل… اللقاء الأول مع المستثمرين السياحيين
منطقة تبوك
 بلدية الخبر: زيارة أكثر من 260 منشأة واغلاق 35 ورشة ومستودع بالصناعية
المنطقة الشرقية
 تقنية الجوف تختتم برنامج توطين لتأهيل الشباب أحد مشاريع بر الرديفة
منطقة الجوف
 أمانة تبوك تواصل فعاليات وأنشطة أسبوع الإبداع البلدي
منطقة تبوك
 بلدية محافظة الدلم تحقق شهادة التميز البلدي في إدارة المشاريع
منطقة الرياض
عاجل.. “الصحة” تكشف حقيقة نقل 220 ألف موظف بالوزارة

عاجل.. “الصحة” تكشف حقيقة نقل 220 ألف موظف بالوزارة

أبرز المواد
أمام الملك سلمان.. 4 سفراء معينين حديثاً يؤدون القسم

أمام الملك سلمان.. 4 سفراء معينين حديثاً يؤدون القسم

أبرز المواد
تركي ال الشيخ يتكفل بترميم مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم

تركي ال الشيخ يتكفل بترميم مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم

أبرز المواد
المملكة الثانية عالميا كأفضل وجهة مناسبة للاستثمار الأجنبي

المملكة الثانية عالميا كأفضل وجهة مناسبة للاستثمار الأجنبي

أبرز المواد

الرئيس اليمني يؤكد تمسك الحكومة الشرعية بمسار السلام

الرئيس اليمني يؤكد تمسك الحكومة الشرعية بمسار السلام
http://almnatiq.net/?p=718467
المناطق_الرياض

أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تمسك الحكومة الشرعية بمسار السلام.

وقال خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ” إن السلام هدف وخيار نعمل دومًا من أجله وفي مختلف المواقف والظروف، لأن الصراعات والحروب تفضي في النهاية إلى الجلوس على طاولة الحوار من أجل السلام”.

وأضاف وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن حكومته قدمت التنازلات رغم تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومماطلتها في تنفيذ الاتفاقات والعهود وآخرها اتفاق ستوكهولم بعد مضي أكثر من أربعة أشهر.

وأكد الرئيس اليمني على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على الميليشيا الانقلابية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يعد محور الاهتمام وحجر الزاوية في عملية السلام، وتحديد الطرف المعرقل لهذا الاتفاق.

روابط ذات صلة

عاجل.. “الصحة” تكشف حقيقة نقل 220 ألف موظف بالوزارة

عاجل.. “الصحة” تكشف حقيقة نقل 220 ألف موظف بالوزارة
أمام الملك سلمان.. 4 سفراء معينين حديثاً يؤدون القسم

أمام الملك سلمان.. 4 سفراء معينين حديثاً يؤدون القسم
تركي ال الشيخ يتكفل بترميم مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم

تركي ال الشيخ يتكفل بترميم مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*