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أمام الملك سلمان.. 4 سفراء معينين حديثاً يؤدون القسم

أمام الملك سلمان.. 4 سفراء معينين حديثاً يؤدون القسم
http://almnatiq.net/?p=718468
المناطق_الرياض

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة. فقد أدى القسم كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفيرة المعينة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعين لدى جمهورية النمسا، والسفير المعين لدى جمهورية الكاميرون عبدالإله بن محمد الشعيبي، والسفير المعين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص). بعد ذلك تشرف السفراء الذين أدوا القسم وكل من الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز السفير المعين لدى المملكة المتحدة، والسفير المعين لدى جمهورية إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، والسفير المعين لدى جمهورية جورجيا عبدالله بن حجاج المطيري، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته. حضر أداء القسم، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

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