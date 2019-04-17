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بلدية شري تستعد لبطولة القدم الرمضانية

بلدية شري تستعد لبطولة القدم الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=718484
المناطق_فواز الرويلي

انهت بلدية شري التابعة لمنطقة القصيم كافة الاستعدادات  لانطلاق البطولة الرمضانية الثانية لكرة القدم ، بعد نجاح البطولة في نسختها الأولى و التي أقيمت في شهر رمضان العام الماضي .

 هذا و قال سعادة رئيس بلدية شري المهندس  محمد بن سعد الشتيلي إنه قد تم تشكيل اللجان المنظمة و العاملة في هذا البطولة ، كما تم تدشين الشعار الخاص بالبطولة والتي سوف تبدأ لقاءاتها في ثاني أيام شهر رمضان المبارك على ملعب بلدية شري .

و ذكر الشتيلي بأن اللجنة قد حددت عددًا من الشروط اللازمة لتسجيل الفرق و اللاعبين لضمان استمرار و نجاح البطولة ، و بين الشتيلي بأن اللجنة المنظمة قد رصدت العديد من الجوائز القيمة للفرق الفائزة بالإضافة إلى الجوائز الفردية للاعبين ، كما سوف يكون هناك سحوبات وجوائز يومية للحضور ، داعين الراغبين في المشاركة بهذه البطولة المسارعة للتسجيل في البطولة و التي سوف يتوقف التسجيل فيها يوم 22 شعبان 1440 هـ ، متمنيًا للجميع التوفيق .

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