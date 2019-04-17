بلدية شري تستعد لبطولة القدم الرمضانية

المناطق_فواز الرويلي

انهت بلدية شري التابعة لمنطقة القصيم كافة الاستعدادات لانطلاق البطولة الرمضانية الثانية لكرة القدم ، بعد نجاح البطولة في نسختها الأولى و التي أقيمت في شهر رمضان العام الماضي .

هذا و قال سعادة رئيس بلدية شري المهندس محمد بن سعد الشتيلي إنه قد تم تشكيل اللجان المنظمة و العاملة في هذا البطولة ، كما تم تدشين الشعار الخاص بالبطولة والتي سوف تبدأ لقاءاتها في ثاني أيام شهر رمضان المبارك على ملعب بلدية شري .

و ذكر الشتيلي بأن اللجنة قد حددت عددًا من الشروط اللازمة لتسجيل الفرق و اللاعبين لضمان استمرار و نجاح البطولة ، و بين الشتيلي بأن اللجنة المنظمة قد رصدت العديد من الجوائز القيمة للفرق الفائزة بالإضافة إلى الجوائز الفردية للاعبين ، كما سوف يكون هناك سحوبات وجوائز يومية للحضور ، داعين الراغبين في المشاركة بهذه البطولة المسارعة للتسجيل في البطولة و التي سوف يتوقف التسجيل فيها يوم 22 شعبان 1440 هـ ، متمنيًا للجميع التوفيق .