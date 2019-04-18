«صحة عسير» تنفي تدخل أمير المنطقة في موضوع الطبيب الفرنسي

المناطق_عسير

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير بأنه حسب ما وردها من مقام إمارة منطقة عسير؛ فإنه لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل أمير منطقة عسير بإيجاد حل لقضية طبيب فرنسي و الذي لم يتم تجديد عقده من قبل صحة عسير، وذلك بعد مناشدة والدة إحدى المعاقات اللاتي عالجهن لسموه – وفق ما أثير إعلامياً- .

وتُثْمِن صحة منطقة عسير حرص سمو أمير المنطقة وثقته ودعمه للإجراءات النظامية التي اتخذتها صحة المنطقة والتي تصب في المقام الأول في مصلحة المريض وسلامته.

كما توضح صحة عسير أنه لم يتم تجديد عقد الطبيب المذكور وفقاً لأنظمة وزارة الصحة التي تنظم العمل داخل مستشفيات المملكة وبما يضمن سلامة المرضى ، حيث أن المذكور لم يحصل على شهادة تصنيف أو بطاقة تسجيل مهني من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب نظام مزاولة المهن الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59 ) و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري (4080489) و هو شرط أساسي للعمل بالمملكة العربية السعودية ، إضافة إلى صدور قرار من هيئة التخصصات الصحية بأن الطبيب غير مؤهل للعمل في المملكة العربية السعودية ، كما تؤكد صحة عسير أنه تم منح الطبيب أكثر من فرصة لاستخراج الرخصة طوال الفترة الماضية ولم يحصل عليها حتى تاريخ عدم تجديد عقده .

كما تؤكد المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير بأن لديها – ولله الحمد – بمستشفيات المنطقة الكفاءات اللازمة وهم أطباء استشاريين مؤهلين تأهيلاً عالياً وذوي خبرة ومنهم على سبيل المثال لا الحصر:

-الدكتور عايض الشهراني استشاري ترميم أطراف سفلية “اليزاروڤ” جراحة أطفال بمستشفى عسير المركزي

-الدكتور مهدي القرني استشاري جراحة عظام أطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال

-الدكتور طلال المالكي استشاري جراحة عظام قدم وكاحل بمستشفى عسير المركزي

ويمكن لكل من هؤلاء الأطباء الأكفاء وغيرهم القيام بمهام أعمالهم بكل اتقان؛ كما تم تحويل جميع المرضى الذين كانوا يراجعون لدى الطبيب المذكور إلى هؤلاء الاستشاريين ذوي الخبرة لضمان حصولهم على العلاج اللازم، وصحة عسير يسعدها تلقي أي استفسار من جميع المستفيدين من الخدمات الصحية وترحب بكل شكاويهم وملاحظاتهم وتلبية الاحتياجات الصحية عبر الاتصال على الرقم 937 وعلى مدار الساعة.