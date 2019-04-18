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طقس اليوم ..سحب وأمطار رعدية وغبار على 7 مناطق

طقس اليوم ..سحب وأمطار رعدية وغبار على 7 مناطق
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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس المتوقع ليوم الخميس، وجود فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تُصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على القصيم، ومكة، وأجزاء من الرياض.

كما تتهيأ الفرصة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وعددٍ من مناطق المملكة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كلم/ساعة.

ومن المتوقع أن تسجل محافظة الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة (38 درجة مئوية)، فيما تُسجل طريف والقريات أدنى درجة حرارة (8 درجات مئوية).

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