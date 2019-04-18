وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الأولى من طلبة القوات الخاصة

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رعى الأمیر عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز وزیر الداخلیة، مساء الیوم، حفل تخریج الدفعة الأولى من طلبة القوات الخاصة للأمن والحمایة، وذلك

. في كلیة الملك فھد الأمنیة بالریاض

.وكان في استقبال وزیر الداخلیة لدى وصولھ مقر الحفل مدیر الكلیة اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعیج وأركانات الكلیة

.وفور وصول سموه عُزف السلام الملكي ، ثم استعرض حرس الشرف

.وبعد أن أخذ وزیر الداخلیة مكانھ في المنصة الرئیسة بدئ الحفل المعد لھذه المناسبة بتلاوة آیات من القرآن الكریم

ثم ألقى مدیر كلیة الملك فھد الأمنیة كلمة رحب فیھا بسموه، مشیراً إلى أن ھذه الرعایة تأتي تتویجاً للعاملین في ھذه الكلیة وحافزاً لأبناء ھذا الوطن المخلصین من

.الخریجین الذین یتطلعون لھذا الیوم تحت رعایة سموه

وأكد أن الكلیة تأخذ بتطورات العصر ومستجداتھ وتستشعر فیھا عظیم المسؤولیة والأمانة في إعداد وتخریج أجیال واعیة تدین بالولاء والطاعة لقیادتھا وبصدق

. الانتماء لوطنھا وتتمتع بالقیم والمھارات والمعارف التي تعینھا على تأدیة أدوارھا الأمنیة بكل كفاءة واقتدار

.وبین مدیر عام كلیة الملك فھد الأمنیھ أن عدد الخریجین بلغ 1176 خریجاً من الدفعة الأولى لطلبة القوات الخاصة للأمن والحمایة

إثر ذلك ألقى قائد طابور العرض العسكري الخریج عبدالرحمن بن سالم السلمي كلمة الخریجین عبروا فیھا عن شكرھم وتقدیرھم لسمو وزیر الداخلیة على

.رعایتھ لحفل تخرجھم، معاھدین الله عز وجل على الولاء والفداء والطاعة وتلبیة النداء للذود عن وطننا الغالي

.بعد ذلك بدأ العرض العسكري والتشكیلات العسكریة، ثم أدى الخریجون قسم الولاء والطاعة

إثر ذلك أعلنت النتیجة العامة للدورة، حیث كرم سمو وزیر الداخلیة أوائل الخریجین والسرایا الفائزة برایات التفوق، ثم تسلم سموه ھدیتین تذكاریتین بھذه

.المناسبة قدمھما مدیر كلیة الملك فھد الأمنیة، وقائد القوات الخاصة للأمن والحمایة العمید صالح بن محمد السویدان

.في ختام الحفل عُزف السلام الملكي