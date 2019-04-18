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وزارة العدل تحدد مدة سريان مفعول الوكالة وأنواعها

http://almnatiq.net/?p=718523
المناطق_الرياض

أوضحت وزارة العدل، أن مدة سريان مفعول الوكالة الصادرة عبر نظام “ناجز” تختلف عن الصادرة من كتابة العدل.

وقالت الوزارة إن الوكالة الإلكترونية الصادرة عبر “ناجز” مدتها سنة من تاريخ صدورها، أما التي تصدر من كتابة العدل أول الموثق فمدتها خمس سنوات، ما لم يحدَّد كل مما سبق بأقل من ذلك.

الجدير بالذكر أن وزارة العدل أطلقت خلال الآونة الأخيرة، عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر بوابة “ناجز”، وتطبيقاتها على الهواتف الذكية، تتضمن الاستعلام عن القضايا برقم الهوية، والاستعلام عن مواعيد الجلسات مع خاصية للتقويم الخاص للمستفيد على هاتفه الجوال.

وتستهدف الخدمات الجديدة تحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية والقضائية، مواكبةً للتحول الرقمي الذي تشهده الوزارة.

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