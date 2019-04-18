مجلس التعاون الخليجي يتكفل بطباعة الكتاب المدرسي في اليمن

وافقت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ، على طباعة الكتاب المدرسي لكافة المدارس اليمنية ، ابتداءً من العام الدراسي القادم بناء وفقا لطبعة عام 2014م.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم معالي وزير التربية للتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس؛ ومسئولين من المملكة العربية السعودية والامارات والكويت ، والامانة العامة لدول المجلس والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن.

وأشاد وزير التربية والتعليم في اليمن ، بجهود دول المجلس المساندة لليمن في كافة المجالات ، لافتاً الى أن طباعة الكتاب تمثل رافداً قوياً للعملية التعليمية ودعماً مهماً للقطاع التربوي في اليمن.

حضر الاجتماع ، وكيل وزارة التربية لقطاع المشاريع والتجهيزات عمر باسليم ، ورئيس المكتب الفني عبدالله عثمان.