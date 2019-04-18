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مدني حائل يتابع حالات الاحتجاز لمتضرري الأمطار وينبه بالبعد عن وادي الأديرع

مدني حائل يتابع حالات الاحتجاز لمتضرري الأمطار وينبه بالبعد عن وادي الأديرع
http://almnatiq.net/?p=718536
المناطق_حائل

تابع الدفاع المدني بحائل متغيرات الأجواء التي شهدتها المنطقة والتي صاحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل ومحافظات السليمي وسميراء والشنان وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أنه ورد عدد محدود من البلاغات عن حوادث احتجاز لمركبات ومواقع لتجمعات المياه في بعض الأحياء وتعاملت معها فرق الدفاع المدني ومررت البلاغات الأخرى لجهات الاختصاص .

وأهاب بالجميع بتوخي الحيطة واتباع السبل الآمنة عند الرحلات البرية وتجنب مجاورة الحفر ومستنقعات المياه لتفادي حالات الغرق .

وأبان أن وادي الأديرع الذي يعبر وسط مدينة حائل يشهد حالة جريان بسيول منقولة في مستوى خفيف داعيا إلى الابتعاد عن مجرى الوادي .

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