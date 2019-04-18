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ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 49 قتيلاً

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ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 49 قتيلاً

ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في باكستان إلى 49 قتيلاً
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المناطق_متابعات

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها باكستان منذ بداية الأسبوع الجاري إلى 49 قتيلًا وإصابة 176 شخصًا.

وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الباكستانية اليوم في بيان أن 15 شخصًا لقوا مصرعهم بإقليم البنجاب و11 آخرين بإقليم بلوشستان، فيما لقي 18 شخصًا مصرعهم في إقليم خيبر بختونخوا، إلى جانب خمسة قتلى في إقليم السند، مشيرة إلى أن معظم الضحايا سقطوا بسبب انهيار أسقف المنازل.

وأضافت أن الأمطار الغزيرة والعواصف والفيضانات تسببت في دمار 117 منزلًا، فضلاً عن نفوق محاصيل زراعية على مساحات كبيرة.

من جانبها أعلنت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية عن إمكانية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف في مناطق مختلفة من باكستان خلال اليومين القادمين.

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