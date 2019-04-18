السعودية والإمارات تسيران طائرة إغاثة لتخفيف معاناة الإيرانيين

المناطق_الرياض

بتوجیھات من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، ودعم من ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع الأمیر محمد بن سلمان بن

عبدالعزیز، شاركت ھیئة الھلال الأحمر السعودي في إطار المبادرة السعودیة الإماراتیة المشتركة لتخفیف المعاناة عن المواطنین الإیرانیین بتسییر طائرة إغاثة

إلى طھران، تحمل 95 طنا من الاحتیاجات الإنسانیة الضروریة لمساندة المتأثرین من السیول في إیران، ولتخفیف معاناة المواطنین الإیرانیین المتضررین جراء

السیول والفیضانات المدمرة التي شھدتھ إیران أخیرا، بعد التعرف على أھم احتیاجاتھم في ھذه المرحلة، وبناء علیھ جاء التركیز على الغذاء ومستلزمات الإیواء

.في الوقت الراھن

ّ وأكد رئیس ھیئة الھلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم أن توجیھات خادم الحرمین الشریفین تجسد أواصر الأخوة والتضامن مع الشعب

الإیراني، مشیرا إلى أن العملیات الإنسانیة في إیران تأتي امتدادا لنھج المملكة وقیادتھا في الوقوف إلى جانب المتأثرین من الأزمات الإنسانیة والكوارث الطبیعیة

.في كل مكان وأي زمان، وأن ھذه المبادرة تجد الاھتمام والمتابعة من الجھات المعنیة بھذا العمل الإنساني

وأبان رئیس الھیئة أن المبادرة السعودیة الإماراتیة المشتركة تعد نقلة نوعیة في جھود الجانبین في المجال الإنساني، ومن شأنھا أن تحدث فرقا في جھود الإغاثة

.الجاریة حالیا لتحسین الظروف التي یمر بھا المتأثرون في المناطق الإیرانیة المتضررة، وتسھم في تعزیز قدرة الأھالي ھناك على تجاوز أوضاعھم الراھنة

یذكر أن الھیئة كلفت فریقا من منسوبیھا للوقوف على التجھیزات والمواد الغذائیة المرسلة للمواطنین الإیرانیین والالتقاء بفریق ھیئة الھلال الأحمر الإماراتي

.ضمن المبادرة المشتركة بین الجانبین