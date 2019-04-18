خادم الحرمین: حریصون على تعزیز التعاون مع العراق

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أكد خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز حرصھ على تعزیز التعاون بین السعودیة وشقیقتھا العراق في شتى المجالات

.جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمیة التي عقدھا أمس (الأربعاء) مع رئیس وزراء جمھوریة العراق عادل عبدالمھدي بقصر الیمامة في الریاض

.من جانبھ، أكد رئیس الوزراء العراقي اھتمام بلاده بتطویر مجالات التعاون الثنائي بین البلدین، معربا عن سعادتھ بزیارة السعودیة

.وتم خلال المحادثات استعراض العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین، وبحث أوجھ الشراكة الثنائیة وسبل تطویرھا في مختلف المجالات

وكان خادم الحرمین الشریفین، استقبل في قصر الیمامة بالریاض أمس، رئیس الوزراء العراقي، كما كان في استقبالھ، أمیر منطقة الریاض الأمیر فیصل بن بندر

.بن عبدالعزیز، وعدد من الأمراء والوزراء

.وقد أجریت لرئیس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمیة، حیث عزف السلامان الوطني العراقي والملكي السعودي

بعد ذلك صافح عبدالمھدي مستقبلیھ، وھم الأمراء: مستشار خادم الحرمین الشریفین خالد بن بندر بن عبدالعزیز، ووزیر الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار

خادم الحرمین الشریفین الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزیز، ومستشار خادم الحرمین الشریفین الدكتور عبدالعزیز بن سطام بن عبدالعزیز، ووزیر الداخلیة

.عبد العزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز، ووزیر الحرس الوطني عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز، إضافة إلى الوزراء، وقادة القطاعات العسكریة

.كما صافح خادم الحرمین الشریفین الوفد الرسمي المرافق لرئیس الوزراء العراقي

.عقب ذلك، صحب خادم الحرمین الشریفین، عادل عبدالمھدي إلى صالة الاستقبال الرئیسة بالدیوان الملكي، حیث صافح الأمراء، والوزراء، وكبار المسؤولین

.وقد أقام خادم الحرمین الشریفین مأدبة غداء تكریماً لضیف البلاد والوفد المرافق لھ

.حضر جلسة المحادثات، عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولین من الجانبین

وشھد خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، ورئیس وزراء جمھوریة العراق عادل عبدالمھدي، أمس في قصر الیمامة بالریاض، توقیع اتفاقیة

ومذكرات تفاھم وتعاون بین حكومتي المملكة والعراق، إذ تم توقیع مذكرة التفاھم في مجال المشاورات السیاسیة، وقعھا من الجانب السعودي وزیر الخارجیة

الدكتور إبراھیم العساف، ومن الجانب العراقي وزیر الخارجیة محمد علي الحكیم، كما تم توقیع برنامج اعتراف متبادل بشھادات المطابقة للمنتجات، وقعھ من

.الجانب السعودي وزیر التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب العراقي وزیر التخطیط الدكتور نوري الدلیمي

وجرى توقیع اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار، وقعھا من الجانب السعودي وزیر التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب العراقي رئیس ھیئة

الاستثمار الوطني سامي رؤوف الاعرجي، فیما تم توقیع مذكرة تفاھم للتعاون في المجال الزراعي بین البلدین، وقعھا من الجانب السعودي وزیر البیئة والمیاه

.والزراعة المھندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومن الجانب العراقي وزیر الزراعة الدكتور صالح بن حسین الحسیني

كما تم توقیع مذكرة تفاھم في مجال الصناعة والثروة المعدنیة، وقعھا من الجانب السعودي وزیر الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة المھندس خالد الفالح، ومن

.الجانب العراقي وزیر الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبدالله الجبوري

وجرى توقیع مذكرة تفاھم للتعاون في مجال النفط والغاز، وقعھا من الجانب السعودي وزیر الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة المھندس خالد الفالح، ومن الجانب

العراقي وزیر النفط ثامر الغضبان. وتم توقیع مذكرة تفاھم في مجال الطاقة الكھربائیة، وقعھا من الجانب السعودي وزیر الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة

المھندس خالد الفالح، ومن الجانب العراقي وزیر الكھرباء الدكتور لؤي الخطیب. كما جرى التوقیع على مذكرة تفاھم في مجال النقل البحري، ومذكرة تفاھم

لتنظیم عملیات الركاب ونقل البضائع على الطرق البریة، وقعھما من الجانب السعودي وزیر النقل الدكتور نبیل العامودي، ومن الجانب العراقي وزیر النقل

.المھندس عبدالله المالكي

وجرى توقیع مذكرة تعاون علمي وتعلیمي بین وزارة التعلیم السعودیة ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي العراقیة في العراق، ومذكرة تفاھم بین وزارة التعلیم

السعودیة ووزارة التربیة في العراق، وقعھما من الجانب السعودي وزیر التعلیم الدكتور حمد آل الشیخ، ومن الجانب العراقي وزیر التعلیم العالي والبحث العلمي

.الدكتور قصي السھیل

كما جرى توقیع مذكرة تفاھم للتعاون الثقافي، وقعھا من الجانب السعودي وزیر الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشیخ، ومن الجانب العراقي وزیر التعلیم

.العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السھیل

وتم توقیع برنامج تعاون الفني، وقعھا من الجانب السعودي محافظ الھیئة السعودیة للمواصفات والمقاییس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومن الجانب العراقي

الوكیل الفني لوزارة التخطیط الدكتور ماھر جوھان. وجرى توقیع مذكرة تفاھم لدراسة جدوى الربط الكھربائي، وقعھا من الجانب السعودي رئیس مجلس الشركة

.السعودیة للكھرباء الدكتور خالد السلطان، ومن الجانب العراقي وزیر الكھرباء الدكتور لؤي الخطیب

.حضر مراسم التوقیع عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولین