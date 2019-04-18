ريما بنت بندر: سنعمل مع شركائنا في أمريكا لتعزيز المكاسب الإستراتيجية

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رفعت الأمیرة ریما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزیز أسمى آیات الشكر والامتنان لخادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، ولولي العھد نائب رئیس

مجلس الوزراء وزیر الدفاع الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكریم بتعیینھا سفیرة لخادم الحرمین الشریفین لدى الولایات

.المتحدة الأمریكیة

ّ وأعربت في تصریح بھذه المناسبة أمس (الأربعاء) عن جل ّ تقدیرھا واعتزازھا بھذه الثقة الكریمة، سائلة المولى عز ّ وجل ّ أن تكون عند حسن ظن القیادة الرشیدة

في خدمة الدین ثم الملك والوطن، وأن یعینھا على أداء مھام عملھا على أكمل وجھ فیما یخدم مصالح المملكة ورعایاھا ویعزز العلاقات بین البلدین الصدیقین،

ّ الله العلي القدیر أن یحفظ القیادة الرشیدة وأن یدیم على المملكة أمنھا وأمانھا واستقرارھا ورخاءھا

.داعیةً

وقالت: «یشرفني أن أكون أول امرأة سفیرة للمملكة العربیة السعودیة لدى الولایات المتحدة الأمریكیة، وسأعمل بكل جھد وإخلاص لتعزیز علاقات البلدین،

.« ً وتحقیق أھدافھما المشتركة سواء في المملكة العربیة السعودیة أو الولایات المتحدة أو حول العالم

وأضافت قائلة: «بینما نواصل العمل على تحقیق المزید من التقدم والتطویر في المملكة، سنواصل العمل مع شركائنا في الولایات المتحدة الأمریكیة لضمان نجاح

ھذا التحول، وعلى الرغم من صعوبة المھمة، إلا أنني سأستفید بعون الله من التقدم الذي حققھ أسلافي السفراء السابقون في سبیل تعزیز المكاسب الاستراتیجیة

.«للبلدین

یذكر أن الأمیرة ریما بنت بندر بن سلطان عملت سابقاً نائباً لرئیس الھیئة العامة للریاضة لشؤون التطویر والتخطیط، وكرئیسة للاتحاد السعودي للریاضة

المجتمعیة، إضافةً إلى كونھا عضواً في اللجنة النسائیة التابعة للجنة الأولمبیة الدولیة، وعضواً في اللجنة الأولمبیة السعودیة، كما عملت لسنوات عدة كرئیسة

تنفیذیة لشركة ألفا الدولیة، وھي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة مقرھا المملكة العربیة السعودیة، وحصلت على تقدیر لجھودھا الخیریة وتحدیداً جھودھا في

بالتعاون مع جمعیة زھرة لسرطان الثدي والتي حطمت موسوعة غینیس للأرقام (KSA10 (رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي عن طریق إطلاق مبادرة

.القیاسیة بوصفھا أكبر حملة للشرائط الوردیة في العالم

وتعد الأمیرة ریما رائدةً في مجال مشاركة المرأة حیث صنفت من قبل مجلة فورین بولیسي كمفكرة عالمیة رائدة لعام 2014 ،وذلك نظیر أعمالھا في إیجاد بیئة

.مناسبة لعمل المرأة و توسیع فرصة مشاركتھا في سوق العمل