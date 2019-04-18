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وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 418 طالباً وطالبة من كليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 418 طالباً وطالبة من كليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

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وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 418 طالباً وطالبة من كليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

وزير الداخلية يرعى حفل تخريج 418 طالباً وطالبة من كليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
http://almnatiq.net/?p=718568

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مساء أمس، حفل تخريج 418 طالباً وطالبة من كليات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وذلك في مقر الجامعة بالرياض.

وبدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد البنيان كلمة الجامعة عبر فيها عن سعادته ومنسوبي الجامعة والخريجين برعاية سمو وزير الداخلية لحفل الجامعة، منوهاً بالمتابعة الكريمة للجامعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، والدعم المستمر الذي تلقاه الجامعة من سمو وزير الداخلية .

وبين معاليه أن جامعة نايف للعلوم الأمنية أسهمت منذ تأسيسها بتخريج أكثر من 7000 خريج من حملة الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي، كما أسهمت في تدريبِ ما يزيد على 35000 من منسوبي الأجهزةِ الأمنيةِ العربية في شتى المجالاتِ والتخصصاتِ الأمنية، بالإضافة لتقديم العديد من الإسهاماتِ العِلْميةِ والبَحْثيةِ والثقافيةِ، حيثُ تجاوزتْ إصداراتُ الجامعة مُنذ تأسيسها 650 إصداراً متخصصاً في المجالات الأمنية؛ وبذلك أصبحت رائدةً في تعزيزِ المكتبةِ العربيةِ الأمنية.

بعد ذلك شاهد سمو وزير الداخلية والحضور فيلماً وثائقياً عن الجامعة، وعرضاً عن استراتيجية الجامعة 2019 – 2023 م.

ثم ألقت الخريجة الدكتورة شعاع بنت هندي بن حميد كلمة الخريجين والخريجات عبرت فيها عن الشكر والتقدير لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على رعايته لهذا الحفل ، منوهة بالجهود الإدارية والأكاديمية التي بذلتها الجامعة ومنسوبوها.

عقب ذلك أعلن وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدإلاله بن محمد المعيوف النتيجة العامة للخريجين ، ثم كرم سموه أوائل الخريجين .

وفي نهاية الحفل تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

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