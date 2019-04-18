عاصفة رعدية تقتل العشرات في الهند

عاصفة رعدية تقتل العشرات في الهند

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عاصفة رعدية تقتل العشرات في الهند

عاصفة رعدية تقتل العشرات في الهند
http://almnatiq.net/?p=718575
المناطق_وكالات

قالت الإذاعة الرسمية في الهند، نقلا عن مسؤولين محليين، إن 60 شخصا على الأقل قتلوا بسبب صواعق وانهيار منازل أثناء عاصفة رعدية ضربت شمال وغرب البلاد.

ولقي 3 أشخاص حتفهم في ولاية مهاراشترا، عندما ضربتهم صاعقة رعدية داخل معبد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام هندية محلية، الخميس.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في الهند المزيد من العواصف في أجزاء واسعة من شرق الهند.

وفي اليونان، أصيب 4 أشخاص بجروح في عاصفة رعدية ضربت موقع الأكروبوليس الأثرى، الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة الإطفاء ومصادر بوزارة الثقافة.

ونقلت وكالة أسوشياتد برس عن مصدر في وزارة الثقافة اليونانية قوله، إن جميع مرافق الموقع لم تصب بأذى. وقالت هيئة الإطفاء إن المصابين الأربعة هم حارسين بالموقع وزائرين، وأن جروحهم طفيفة.

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